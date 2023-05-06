英王加冕 全球“朝圣”

英国/加冕/查理三世

英国今天举行国王加冕大礼。来自英国和世界各地的人群以及各国政要，今天齐聚在伦敦。查理三世将在英国七十年来最大的仪式活动中加冕，虽然查尔斯在他的母王驾崩后已经登基称国王，但是，唯有今天的加冕仪式可以承袭激活这可追溯到 1000 年前开始的盛大仪式。

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据路透社今天报道称，英国的查尔斯在他的母亲伊丽莎白二世女王于去年 9 月去世时就接替了她，他现年 74 岁，由此成为最年长继位的英国君主，新王要把拥有 360 年历史的圣爱德华王冠戴在头上，他可以端坐在伦敦威斯敏斯特大教堂的 14 世纪宝座上。

包括美国第一夫人吉尔·拜登在内的约 100 位国家元首和政要以及数以百万计的电视观众要观看新王重复查尔斯在 1066 年征服者威廉时代的加冕仪式。他的第二任妻子75 岁的卡米拉将在两个小时的仪式上也加冕为女王。

随着英国在退出欧盟后努力在政治漩涡中寻找出路并在新的世界秩序中保持地位，王室仍然提供了国际吸引力、重要的外交工具和留在世界舞台的手段。

英国首相苏纳克对今天的加冕仪式持肯定态度。但苏纳克热情洋溢的赞扬，无改加冕典礼是在生活成本危机和公众，尤其是年轻人对君主制的作用和相关性持怀疑态度的事实。

今天的活动规模将小于1953 年为伊丽莎白女王举办的加冕活动，但仍将以壮观为目标，展示一系列具有历史意义的标志，从金色的球和镶有宝石的剑，到拿着世界上最大的无色切割钻石的权杖。

从清晨，数万人就开始聚集在通往白金汉宫的林荫大道 The Mall 沿线，一些地方的人群聚集更多，身着礼仪制服的军队和行进乐队要从大道上经过。

仪式结束后，查尔斯和卡米拉将乘坐为英国美洲殖民地最后一位国王乔治三世建造的重达四吨的黄金马车出发，在来自 39 个国家的 4,000 名军人的一英里游行中返回白金汉宫.

这将是自查尔斯的母亲加冕以来英国同类节目中规模最大的一次。

按程序，仪式开始时，查尔斯和卡米拉将乘坐现代钻石州禧年大巴从白金汉宫前往修道院，仪式于格林威治标准时间 1000 点开始。

他们将经过欢呼的人群，但反君主主义者称这将是共和党发起的最大规模抗议时刻。为了杜绝抗议尴尬，超过 11,000 名警察值巡，随时准备消除任何激烈抗议以及破坏企图。

官员们说，一旦进入修道院，仪式的大部分内容将以查尔斯的祖先在 973 年回到埃德加国王时所认可的元素为特色。自 1727 年以来，每次加冕礼都会唱亨德尔的加冕曲“Zadok The Priest”。

但是会有新的元素，包括安德鲁·劳埃德·韦伯创作的国歌，他以在西区和百老汇的戏剧表演而闻名，以及福音合唱团。

一场基督教礼拜，还将有来自信仰领袖的“前所未有”的问候，查尔斯的孙子乔治王子和卡米拉的孙子们将担任侍从。

然而，无论是查尔斯的小儿子哈里王子在与家人高调闹翻之后，还是查尔斯的弟弟安德鲁王子都不会担任正式职务，安德鲁王子因为与已故美国金融家爱泼斯坦的友谊而被迫辞去王室职务。爱泼斯坦已经是一名被定罪的性犯罪者。

在仪式最神圣的部分之前，坎特伯雷大主教贾斯汀韦尔比用圣油为他的手、头和胸部洗礼，查尔斯将宣誓公正地统治并维护英格兰教会。国王也是名义上的各宗教领袖。

在查尔斯获得象征性的王权后，韦尔比将把圣爱德华王冠戴在他头上，会众将高呼“上帝保佑国王”。

然后，他的长子和继承人、40 岁的威廉王子将首先向他致敬，跪在他父亲面前，双手放在国王的双手之间，并宣誓效忠“国王的生命和龙体”。

韦尔比将邀请并带领修道院和全国各地的所有人宣誓效忠查尔斯。这一新程序取代了传统上由高级公爵和贵族贵族宣誓效忠的做法。

然而，这也引起了反君主主义组织 Republic 的争议，称其具有冒犯性，迫使韦尔比澄清这是邀请而非命令。

返回白金汉宫后，王室成员将在阳台上以传统方式亮相，军用飞机飞掠而过致敬。

路透社引述天气预报员说，按照传统的英国方式，伦敦的天气可能会下大雨，这可能意味着飞行会减少甚至取消。

庆祝活动将在周日继续举行，全国街头派对和在国王温莎城堡的家中举行的音乐会，而志愿服务项目将在周一进行。

英王加冕，据称可吸引全球20亿人观看电视播放，广告和蜂拥而至的游人会给英国带来数亿英镑的收入。不过，加冕仪式不是由比他的已故母王还要富有的新王查理三世自掏腰包，而是由纳税人负担，多少让英国人摇头。

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