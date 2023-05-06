马克龙赞查尔斯和卡米拉是法国的朋友

加冕典礼

欧洲 – 英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕仪式于周六上午11点在威斯敏斯特教堂举行。这是英国70年来举办的首次君主加冕礼。约2300人应邀参加了此次活动，其中包括王室成员、英国国教代表、英国和英联邦的杰出政要、外国元首与皇室成员。203个国家和地区的政要出席了加冕仪式。

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法国总统马克龙和夫人参加了仪式。此后，马克龙以法文祝贺查理斯三世和卡米拉加冕，并形容他们两人是“法国的朋友”。

5月6日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛致电祝贺英国国王查尔斯三世和王后卡米拉加冕。

习近平和彭丽媛在贺电中表示，当前世界正经历深刻复杂变化，国际社会面临许多前所未有的挑战。中英同为联合国安理会常任理事国，应以长远和战略眼光，共同推动和平、发展、合作、共赢历史潮流。中方愿同英方一道努力，增进人民友好，扩大互利合作，深化人文交流，以稳定互惠的中英关系更好造福两国和世界。

美国总统拜登未能亲自出席加冕仪式，不知何因。仪式后拜登在推特（Twitter）PO文表示：“祝贺国王查尔斯三世与王后卡米拉加冕。美英之间长久的友谊是我们两国人民力量的泉源。我为第一夫人（拜登的妻子吉儿）代表美国出席这一历史性时刻感到自豪。”

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上说，查理三世的加冕“证明了英国君主制的持久力量，是稳定和连续性的象征”。 “我向查理三世国王和卡米拉王后表示祝贺”。

正在肯尼亚出访的德国总理朔尔茨表示，“对我来说，查尔斯三世一直致力于英国和欧盟之间的密切合作，不懈为保护环境而努力，这在过去和现在都非常重要。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）以意文祝贺查尔斯与卡米拉加冕，又谈及西敏寺（Westminster Abbey）的科斯马蒂人行道（Cosmati Pavement）。她表示，西敏寺古老的科斯马蒂地板Cosmatesque是约8个世纪前由意大利工匠精心打造。梅洛尼预示意英两国有着悠久的历史，合作前景也定会丰富多彩。

在推特上发布的英文消息中，希腊外交部“热烈祝贺查理三世国王陛下”，将他视为“希腊忠实的朋友”。希腊外交部写道，“在祝愿查尔斯三世国王成功完成任务的同时，我们期待着继续杰出的合作，进一步深化希腊和英国历史悠久的双边关系。”

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