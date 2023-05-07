乌克兰无人机传再袭克里米亚俄黑海舰队母港

乌克兰/俄罗斯/克里米亚

俄罗斯在被吞并的克里米亚的行政当局周日表示，击退了十几架乌克兰无人机对塞瓦斯托波尔的连夜袭击。周日，俄罗斯别尔哥罗德州州长也报告说，与乌克兰接壤的一个城镇斯波达里乌希诺在一夜之间遭到轰炸，造成一条电力线和一条天然气管道受损。没有报告称袭击造成伤亡。乌克兰对此指控未作回应。

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俄罗斯在被吞并的克里米亚的行政当局负责人在电报群Telegram上发布消息称，克里米亚夜间防空部队和电子战部队击退了对塞瓦斯托波尔的新攻击，塞瓦斯托波尔是俄罗斯黑海舰队的母港。他在Telegram上的一条信息中说，乌克兰发射了 "十几架无人机"，并说有两架在海上被击落，另一架在失去控制后坠入森林。

前一天，俄罗斯当局宣布，他们在克里米亚上空击落了一枚乌克兰弹道导弹。法新社说，这是一个很少报道的事件。

自2022年夏天以来，于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛经常受到无人机的袭击。4月底，其中一次袭击导致塞瓦斯托波尔的一个油库发生大火。

最近几周，俄罗斯境内的无人机袭击、破坏和攻击事件有所增加，有时肇事地点远离乌克兰。至此并没有明确证据指控肇事者。克里姆林宫将矛头指向基辅，而基辅则予以否认。

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