俄军扎波罗热大撤退 国际原子能署担心核安全

乌克兰/俄罗斯/扎波罗热核电站/国际原子能署

国际原子能机构警告，在乌克兰境内被俄罗斯军队占领的扎波罗热核电站有发生 "严重核事故 "的风险，俄军占领当局正在疏散附近一个大部分员工居住的城镇，导致扎波罗热核电站周围的情况 "具有潜在危险"。

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法新社今天引述国际原子能机构（IAEA）负责人格罗西（Rafael Grossi）在一份声明中警告说："扎波罗热核电站周边地区的局势正变得越来越不可预测，而且有潜在的危险。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，自冲突开始以来已被多次开火，引起了人们对灾难的担忧。

国际原子能署报告说，该机构在现场的专家继续听到该地区的炮击声，最近一次是在周五晚上。他们正在密切监测局势，以 "发现对核安全和安保的任何潜在影响。"

格罗西称，这一重要的核设施必须得到保护。他说："我将继续敦促所有各方致力于实现这一重要目标，国际原子能机构将继续尽其所能，帮助确保该工厂的核安全。

周五，莫斯科任命的扎波罗热地区负责人叶夫根尼-巴利茨基宣布部分撤离扎波罗热地区的18个被俄罗斯占领的定居点，包括Energodar。但这引起了人们的关注。

据梅利托波尔市市长伊万-费多罗夫周六在电报群Telegram上谴责 "疏散 "太快。他说，在从梅利托波尔到克里米亚的路上，各检查站前都排起了大队。托克马克的情况也是如此，连买面包的人都排长队，而大多数加油站的汽油已经用完。

据巴利茨基说，这些 "临时 "疏散主要涉及与父母在一起的儿童、老人和残疾人，以及医院病人，据他说，最近几天乌克兰的进攻有所增加。

据俄罗斯官方的塔斯社援引占领当局另一位官员安德烈-科曾科的话说，俄罗斯当局计划从扎波罗热地区的地方疏散约7万人。

但俄罗斯当局任命的扎波罗热核电站厂长Yuri Chernichuk则说，目前没有计划疏散核电站的员工。扎波罗热核电站的六个反应堆已经关闭。

国际原子能机构批评说，自战争冲突开始以来，扎波罗热核电站工作人员数量逐渐减少。但根据俄罗斯当局的说法，该核电站由足够数量的员工管理。

扎波罗热核电站自2022年3月起由俄罗斯军队控制，位于第聂伯河畔，在这个地区，河水将俄军与乌克兰方面双方分开。

尽管核反应堆没有运行，但它们所依赖的一条紧急供电线路需要运行确保冷却等供电这条线路已经多次因战火停电构成了 "重大风险"。据国际原子能署警告说，这条线路在3月1日被损坏，到4月中旬仍未修复。

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