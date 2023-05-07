俄军机危险动作拦截波兰非军事飞机 引抗议

俄罗斯/波兰

巴黎与罗马尼亚今天指控俄罗斯军机威胁一架波兰飞机。根据华沙方面今天发表的抗议声明，一架俄罗斯苏霍伊苏-35战斗机周五在黑海上空拦截了一架正在执行Frontex任务的波兰飞机，并导致飞行员暂时失去对飞机的控制。罗马尼亚周六晚间首先抗议这一事件，警告莫斯科"完全不可接受的侵略行为"。

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法新社今天引述波兰边防军的说法，俄罗斯军机"在没有任何无线电联系通报的情况下进入了罗马尼亚指定的行动区域，用"侵略性和危险的机动动作，在没有必要的安全最低距离情况下，三次接近波兰边防军的飞机。

波兰飞机遭到引发的严重湍流影响，飞行员暂时失去了对飞机的控制，飞机并也失去了高度。该飞机上有官员，机组人员，以及两名飞行员共5人，

波兰边防军指控说，俄罗斯战斗机就在波兰飞机机头前面，在估计为大约5米的距离，越过该波兰飞机。

事件发生后，波兰飞机稍后在罗马尼亚安全着陆。

罗马尼亚国防部长周六晚间在一份声明中说，这一事件是 "俄罗斯在黑海挑衅性做法的一个新证据"，他对这名 "不负责任的 "俄罗斯飞行员 "一再进行危险的动作"表示遗憾。

根据该声明，执行"监测移民风险 "任务的波兰非军事飞机当时在罗马尼亚领空以东约60公里的国际空域飞行。这架飞机自4月19日开始部署在罗马尼亚，直到5月17日，参加罗马尼亚组织的、由Frontex协调的行动，西班牙和瑞典也参与其中。

法新社说，近年来，涉及俄罗斯和北约飞机的冲突事件越来越多，甚至在乌克兰战争冲突开始之前就时有发生。它们通常发生在波罗的海上空，但也发生在黑海和其他地方空域。

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