塞尔维亚教育部长因校园枪击案辞职

校园枪击案

欧洲 – 塞尔维亚教育部长布兰科·鲁日奇（Branko Ružić）在小学枪击案后7日宣布辞职。他把给政府的辞职信公布在推特上，再次向遇难家属表示哀悼。

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鲁日奇作为执政联盟伙伴塞尔维亚社会党 (SDP) 的重要成员，他将塞尔维亚史无前例的杀戮归咎于互联网、电子游戏和“西方价值观“。塞尔维亚总统亚历山大·武契奇承诺启动管控武器措施。

塞尔维亚两天内发生两起大规模枪击案。

5月3日，8点40分，塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心弗拉卡尔区的一所小学发生一起校园枪击案，共造成8名学生和一名保安死亡、7人受伤，大多数受害学生出生于2009年。这起袭击案震惊了整个塞尔维亚。目前，凶手已被警方逮捕，是一名14岁的7年级学生，他涉嫌用父亲的枪向师生和学校保安开枪，并在袭击发生后报了警。警方称，嫌疑人提前一个月策划了这次袭击，他随身携带了一份名单，列出了目标儿童以及教室。

4日晚，塞尔维亚首都贝尔格莱德南部一小镇发生枪击事件，已致至少8人死亡，13人受伤。这是塞尔维亚两天内发生的第二起大规模枪击事件。

4日晚，枪手驾驶一辆汽车，持自动武器，在贝尔格莱德南部一小镇朝附近居民随机开枪，致至少8人死亡，13人受伤。大量紧急救援车辆前往事发地，伤者被送往医院进行救治。最年幼的死者仅10岁左右。

根据小型武器调查研究项目，在塞尔维亚，39% 的居民拥有枪支，是欧洲平民枪支拥有率最高的国家。

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