对乌克兰抗战援助或有分歧 斯洛伐克看守政府被迫辞职

斯洛伐克/选举

斯洛伐克看守政府总理爱德华·黑格尔周日表示，他要向总统递交辞呈。此前，他的数位部长们的辞职削弱了他在 9 月选举前以看守身份任职的内阁。

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斯洛伐克看守总理在提前举行的选举前几个月辞职。据路透社说，看守总理黑格应于周日晚些时候会见总统祖扎娜·卡普托娃。总统有权任命新的看守总理。

黑格面临反对派呼吁让位给技术官僚政府领导这个中欧国家，直到 9 月提前举行选举。新的民意调查显示，民意更支持最大的反对党，该党由前总理罗伯特菲科领导，但该党反对增加对邻国乌克兰的军事援助。

对援助乌克兰抵抗侵略战争的争论使也是北约和欧盟成员国的斯洛伐克政治陷入瘫痪。自俄罗斯入侵乌克兰以来，斯洛伐克一直是乌克兰的坚定支持者。但新政府为减少高能源成本和通货膨胀对该国人口的影响所做的努力，也加剧了政治紧张局势。

据黑格尔周日表示，他不希望政治危机继续下去。他在电视新闻发布会上说：“我决定要求总统接受我的辞呈，让总统有空间尝试与技术官僚政府一起稳定和平地领导斯洛伐克进行民主议会选举。”

由 Heger 领导的执政联盟在去年 9 月就失去了议会多数席位，当时自由意志主义的 SaS 党退出联盟，SaS 党指责政府没有采取足够的措施来帮助因能源成本去年在欧洲创下历史新高造成经济困难的人们。

黑格政府去年 12 月在议会不信任投票中落败，今年1 月他同意提前举行选举，让他担任看守政府总理。最近，几位部长出于各种原因离开了政府。辞职的部长包括农业部长等。周五，外交部长提出辞职。

路透社说，不确定总统卡普托娃是否会在今天就任命新总理。

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