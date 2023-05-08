乌克兰与俄罗斯无人机互攻 俄军明目张胆派数十架群攻基辅

乌克兰/俄罗斯/无人机

俄罗斯对基辅和其他乌克兰城市发动了一波无人机、导弹和空袭，莫斯科在为庆祝 1945 年击败纳粹德国的宝贵胜利日假期做准备的同时加大了攻击力度。俄军数十架无人机攻击基辅，架势远远超过乌克兰放飞无人机袭击俄军占领地。但乌克兰已经多次用无人机攻击克里米亚。

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据乌克兰武装部队总参谋部在官方发布的早上最新消息中说，多达 16 次导弹袭击针对的是哈尔科夫、赫尔松、尼古拉耶夫和敖德萨地区的城市，此外还有 61 次空袭和 52 次火箭齐射乌克兰阵地和人口稠密地区。乌克兰防空系统摧毁了俄罗斯发射的所有 35 架伊朗制造的 Shahed 无人机。这些无人机袭击基辅。

基辅市长说，有燃料库、汽车、建筑物和基础设施遭到破坏，首都至少有五人受伤。乌克兰军方报告，“不幸的是，有平民死伤，高层建筑、私人住宅和其他民用基础设施遭到破坏。”

基辅市长 Vitali Klitschko 在电报群Telegram 上说，有三人在基辅 Solomyanskyi 区的爆炸中受伤，两人在无人机残骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 区时受伤。

基辅军方表示，无人机残骸落在首都两个客运机场之一朱利安尼机场的跑道上，尽管没有起火，但该机场的紧急服务仍在进行中。

黑海城市敖德萨的一个食品仓库也被纵火。

路透社说无法独立核实这些报道。

新的袭击发生之际，莫斯科正在为周二的胜利日阅兵做准备，这是俄罗斯总统普京的一次重要活动，当局希望唤起苏联战胜纳粹德国的精神，并指责乌克兰是新法西斯主义控制之下的国家。

俄罗斯还加强了对巴赫穆特的炮击，希望在周二之前占领该城市。

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市长 Vitali Klitschko 在 Telegram 上说，三人在基辅 Solomyanskyi 区的爆炸中受伤，两人在无人机残骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 区时受伤。

基辅军方表示，无人机残骸落在首都两个客运机场之一朱利安尼机场的跑道上。

乌克兰军队在过去两周，针对俄罗斯控制的目标的打击也有所加强，尤其是在克里米亚。乌克兰尚未证实在这些袭击中扮演任何角色，但表示摧毁敌方基础设施是为乌克兰期待已久的地面攻击做准备。

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