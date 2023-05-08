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乌克兰与俄罗斯无人机互攻 俄军明目张胆派数十架群攻基辅

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一名携带无人机的乌克兰士兵在顿涅茨克地区阿夫迪夫卡镇靠近作战前线。 2023年2月17日 资料照片
一名携带无人机的乌克兰士兵在顿涅茨克地区阿夫迪夫卡镇靠近作战前线。 2023年2月17日 资料照片 © AP - LIBKOS
作者： 小山
6 分钟

俄罗斯对基辅和其他乌克兰城市发动了一波无人机、导弹和空袭，莫斯科在为庆祝 1945 年击败纳粹德国的宝贵胜利日假期做准备的同时加大了攻击力度。俄军数十架无人机攻击基辅，架势远远超过乌克兰放飞无人机袭击俄军占领地。但乌克兰已经多次用无人机攻击克里米亚。

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据乌克兰武装部队总参谋部在官方发布的早上最新消息中说，多达 16 次导弹袭击针对的是哈尔科夫、赫尔松、尼古拉耶夫和敖德萨地区的城市，此外还有 61 次空袭和 52 次火箭齐射乌克兰阵地和人口稠密地区。乌克兰防空系统摧毁了俄罗斯发射的所有 35 架伊朗制造的 Shahed 无人机。这些无人机袭击基辅。

基辅市长说，有燃料库、汽车、建筑物和基础设施遭到破坏，首都至少有五人受伤。乌克兰军方报告，“不幸的是，有平民死伤，高层建筑、私人住宅和其他民用基础设施遭到破坏。”

基辅市长 Vitali Klitschko 在电报群Telegram 上说，有三人在基辅 Solomyanskyi 区的爆炸中受伤，两人在无人机残骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 区时受伤。

基辅军方表示，无人机残骸落在首都两个客运机场之一朱利安尼机场的跑道上，尽管没有起火，但该机场的紧急服务仍在进行中。

黑海城市敖德萨的一个食品仓库也被纵火。

路透社说无法独立核实这些报道。

新的袭击发生之际，莫斯科正在为周二的胜利日阅兵做准备，这是俄罗斯总统普京的一次重要活动，当局希望唤起苏联战胜纳粹德国的精神，并指责乌克兰是新法西斯主义控制之下的国家。

俄罗斯还加强了对巴赫穆特的炮击，希望在周二之前占领该城市。

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市长 Vitali Klitschko 在 Telegram 上说，三人在基辅 Solomyanskyi 区的爆炸中受伤，两人在无人机残骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 区时受伤。

基辅军方表示，无人机残骸落在首都两个客运机场之一朱利安尼机场的跑道上。

乌克兰军队在过去两周，针对俄罗斯控制的目标的打击也有所加强，尤其是在克里米亚。乌克兰尚未证实在这些袭击中扮演任何角色，但表示摧毁敌方基础设施是为乌克兰期待已久的地面攻击做准备。

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