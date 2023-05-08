乌战阴霾中的二战胜利日

乌克兰/欧洲

2023年4月28日，乌克兰扎波罗热地区，在俄罗斯对乌克兰的攻击中，乌克兰军人在训练场的演习中参加军事演习。

1945年5月8日，纳粹德国投降，第二次世界大战在欧洲战场结束，这一天成为欧洲国家的纪念日，纪念本是为了不让历史悲剧重演，但不幸的是，二战结束78年后，战争阴霾依然在欧洲上空笼罩，乌克兰正在遭受俄罗斯的侵略。在俄罗斯将于5月9号阅兵庆祝胜利日前，对乌克兰首都进行大批无人机轰炸。乌克兰总统泽连斯基则誓言： 俄罗斯将以1945年打败纳粹主义的 "同样方式 "被打败。

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法国总统致敬抵抗运动领导让-穆兰

首先是在法国，与所有庆祝1945年5月8日战胜纳粹德国的活动一样，国家元首在共和国卫队的大型护卫队的陪同下，在巴黎香榭丽舍大街上走过。上午11点，在凯旋门下，在总理伊丽莎白-博尔内的陪同下，马克龙在无名战士墓前敬献花圈、重燃圣火并默哀一分钟。马克龙周一在凯旋门的传统胜利仪式之后，前往里昂向抵抗运动的英雄人物之一让-穆兰和抵抗运动致敬，但面对预计针对国家元首的新示威活动，今天的纪念活动处于高度安全警戒状态。香榭丽舍大街上的所有集会都被禁止了。里昂所属的罗讷省也已经禁止在这一地区举行任何集会，法国全国总工会CGT已经宣布将对该禁令提出上诉，

反对派指出，示威针对的是埃马纽埃尔-马克龙，而不是让-穆兰，"罗纳河省的全国总工会认为， "对抵抗组织最好的致敬是捍卫他们的遗产，即社会保障和公平的退休分配。" 但法院还是驳回了工会的上诉。法国参议院议长热拉尔·拉舍尔Gérard Larcher也认为可能的集会是 "不可接受的"。他在周日说："任何事情都有一个时间，"5月8日是我们国家的一个纪念、追忆和团结的时间。

据爱丽舍宫，马克龙预计将于下午2点半左右在关押过让穆兰的监狱向 "法国抵抗运动和纳粹野蛮行为的受害者 "致敬。

作为全国抵抗委员会（CNR）的第一任主席，让-穆兰于1943年6月21日在里昂附近的卡卢瓦尔被当地盖世太保首领克劳斯-巴比逮捕。他遭受了可怕的酷刑，始终保持沉默，于1943年7月8日因伤势过重而死亡。

法新社指出，通过在里昂举行的仪式，在让-穆林被捕和死亡80周年前夕，开启了一个新的纪念周期，这个周期将在2024年6月6日的诺曼底登陆纪念活动中继续，并将在2025年5月8日的胜利80周年纪念日结束。

爱丽舍宫介绍，马克龙将通过纪念让-穆兰赞扬 "法国人民特有的这种抵抗精神"，"正是这种精神使戴高乐将军成为面对盎格鲁-撒克逊人的关键角色"，并使法国在维希合作主义政权的错误之后加入胜利的一方。"如果不是让-穆兰在他身边聚集了来自各个政治领域的所有复兴力量，这一切都不可能实现。

反对派担心马克龙借此机会试图翻过养老金危机这一页，进而发起新的 "和谐 "呼吁。

泽连斯基：俄将被1945年打败纳粹主义的 "同样方式 "打败

在纪念纳粹投降，二战在欧洲结束之际，全球的眼光也投向正在经历战争的乌克兰和曾战胜德国纳粹，但于去年2月24号以去纳粹化为名开始向乌克兰发动战争的俄罗斯，

因为俄罗斯为纪念1945年战胜纳粹德国，将5月9日定为“胜利日”，这是俄罗斯重要的国定假日之一。

俄罗斯总统普京去年入侵乌克兰后，在“胜利日”发布讲话说，保证"就像1945年一样，胜利将属于我们"。普京在5月8日的致辞中把第二次世界大战和乌克兰的冲突进行了许多比较，坚称去乌克兰发动战争不是侵略，而是去纳粹化。正在莫斯科为9日的胜利日大游行做准备之际，又对乌克兰发动了最新一波攻击，评论称，这是俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）利用苏联战胜纳粹德国的这段历史，用以激励民心的重要活动。

乌克兰方面，总统泽连斯基周一承诺将 "解放 "被莫斯科占领的领土。他说，俄罗斯将以1945年打败纳粹主义的 "同样方式 "被打败。""现代俄罗斯带来的所有旧的邪恶将被打败，就像纳粹主义被打败一样，" 泽伦斯基说："我们永远不会忘记乌克兰人民对战胜纳粹主义的贡献。"他说："我们不允许任何人撒谎，说这场战争的胜利如果没有其他国家或人民的参与，就会发生。

泽连斯基还向乌克兰拉达提交了一份法律草案，提议将5月8日作为1939-1945年第二次世界大战中纪念和战胜纳粹主义的日子。他也宣布，每年5月9日将与欧盟国家共同庆祝欧洲日。

泽连斯基的这一讲话是在5月8日世界庆祝活动和在莫斯科举行的大型阅兵前夕发表的，这个阅兵旨在高扬俄罗斯的爱国情怀，俄罗斯的总统普京将参加阅兵。

巴赫姆特在9日胜利日前能被拿下？

乌克兰的官员表示，俄国正在5月9日“胜利日”前夕加强攻势，对基辅等城市发动新一波无人机、飞弹攻击与空袭。周日晚上，基辅成为无人机袭击的目标，据该市的军事管理部门报告，有5人受伤，无人机碎片在首都的几个地方造成了损失。据乌克兰空军司令部称，已有35架俄罗斯无人机被击落。

而率领乌克兰东部城市巴赫姆特（Bakhmut）对抗的乌军最高将领表示，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）显然放弃撤出巴赫姆特的计画后，俄国加强对巴赫姆特狂轰滥炸，企图在9日胜利日前拿下这个城市。

乌克兰也表示，正在完成一次重大攻势的准备工作，以收复除被吞并的克里米亚之外的东部和南部被俄罗斯占领的领土。最近几天，乌克兰和俄罗斯的无人机加强了攻击，据观察家称，这是一个迹象，表明基辅的攻击迫在眉睫。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩的发言人周一宣布，冯德莱恩将于周二“欧洲日”这一天前往基辅，与乌克兰总统泽伦斯基会面。这将是2022年2月俄罗斯军事进攻开始以来冯德莱恩的第五次访问。

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