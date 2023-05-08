二战停战日泽连斯基：俄罗斯必定如同纳粹一样被打败

乌克兰/泽连斯基/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基在5月8日纪念盟军战胜纳粹德国和第二次世界大战结束的日子说，俄罗斯将以与1945年纳粹主义相同的方式被击败。但俄罗斯军队在莫斯科所定传统庆祝二战反法西斯胜利日之前，加剧对乌克兰军事打击。

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5月8日是欧洲纪念二战停战日。乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯将以与纳粹主义相同的方式被打败。泽连斯基在俄罗斯对乌克兰首都基辅以及其他城市的新一波大规模轰炸攻击后不久在总统府社交网络官网上发表的讲话中说："现代俄罗斯带来的所有旧的邪恶将被打败，就像历史上纳粹主义被打败一样。"

法新社报道称，俄罗斯所发动的新一波攻击中，至少有30多架自杀式无人机在乌克兰首都上空被击落。

泽连斯基说："正如我们当时一起摧毁了邪恶一样，我们现在也在一起摧毁一个类似的邪恶。泽连斯基指控：“这种邪恶，虽然今天样子不同，但目标相同：征服或毁灭。”

泽连斯基的这次讲话是在全世界庆祝5月8日之际，也是在莫斯科举行大型阅兵的前夕，这次阅兵应该是为了高扬俄罗斯的爱国情怀，普京或将参加这次阅兵。

泽连斯基在俯瞰基辅第聂伯河的一座气势恢宏的二战纪念馆前录制的演讲中承诺："我们比将取得胜利"。

泽连斯基说："我们永远不会忘记乌克兰人民对战胜纳粹的贡献。"他说：“我们不允许任何人撒谎，说这场战争的胜利如果没有其他国家或人民的参与也会发生。”

泽连斯基指责莫斯科以 "侵略和吞并、占领和驱逐、屠杀和酷刑、轰炸城市和烧毁村庄 "来反对 "民主理想"。

泽连斯基在十分钟的演讲中说：“我们不会失去我们已经赢得的果实，我们将拿回被敌人夺走的一切。”

乌克兰表示，它正在完成一场重大反击攻势的准备工作，以收复除被吞并的克里米亚之外的东部和南部被俄罗斯占领的领土。

观察家们说，最近几天，乌克兰和俄罗斯的无人机都加强了攻击，这表明基辅的反攻迫在眉睫。

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