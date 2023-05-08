俄国砲击乌克兰 赫尔松8人受伤5地区配电网受损

军事

欧洲 – 乌克兰赫尔松州官员表示，俄罗斯8日对乌克兰南部赫尔松州的砲击导致8人受伤，包括一名9岁的男孩。乌克兰国家能源公司则表示，砲击损坏了五个区域的配电网。

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路透社报导，赫尔松州（Kherson）州长普罗克丁（Oleksandr Prokudin）指出，第聂伯河（Dnipro）河口右岸的村落斯坦尼斯拉夫（Stanislav）有6位平民受伤。赫尔松军事行政首长姆罗奇科（Roman Mrochko）表示，位于赫尔松市郊区的安东尼夫卡（Antonivka），另有两人受伤。

安东尼夫卡的两人是在一处“无敌中心”附近受伤，这是乌克兰在全国设立的许多同类设施之一，提供因俄国空袭而断电的民众电力、热能、饮水和其他基本服务。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）也在8日表示，俄国夜间的砲击损坏了国内5个地区的配电网。

乌克兰国家能源公司在一份声明中指出：“无人机在夜晚的袭击并未损坏主要能源基础设施。然而，由于俄国沿前线和边境砲击，顿内茨克州（Donetsk）、哈尔科夫州（Kharkiv）、赫尔松州、苏米州（Sumy）和切尔尼戈夫州（Chernihiv）的配电网再次损坏。”

乌克兰的能源系统数月来在俄国的导弹和无人机袭击中幸存，度日艰难。

不过，乌克兰靠着快速的维修、西方伙伴提供的设备和对水力发电站有利的天气，使得基辅当局能够恢复供电，甚至小规模地将电力出口到邻国。

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