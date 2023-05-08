俄旗苏联旗引发德国司法大战 最高行政法院裁定：禁止！

德国/俄罗斯/乌克兰/俄旗前苏联旗

德国首都最高行政法院周一确认，星期二将禁止俄罗斯和前苏联国旗出现在柏林市中心蒂尔加滕的苏联纪念馆周边地区。

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德国柏林高等法院推翻了行政法院在5月8日和9日纪念德国投降之际无须禁止这些旗帜的决定。

俄罗斯和苏联的旗帜，以及由三条黑色条纹组成、在俄罗斯经常悬挂以纪念1945年战胜纳粹德国的圣乔治绶带，因此在蒂尔加滕公园的纪念馆周围被禁止。

稍早，柏林行政法院也裁定，最初被警方禁止的乌克兰旗帜将被允许，但这一决定没有被上诉。

据高等法院在裁决书中说：“鉴于正在进行的对乌克兰的侵略战争，警方有理由认定俄罗斯标志可能会传达暴力。”

高等法院补充说："在目前的情况下，悬挂俄旗以及前苏联旗帜都可以被理解为对侵略战争行为的认同。"

柏林警方对高等法院的决定表示欢迎。柏林警方大规模布防警力以避免在周二发生任何突发事件。

来自 "夜狼 "俱乐部的俄罗斯摩托车手预计将在德国首都举行集会，他们是在4月底离开莫斯科的克里姆林宫的忠实信徒。人数不详的摩托车队从莫斯科红场骑车出发，前来柏林示威。一些参加挺俄侵略战争集会的人在4月29日离开莫斯科时挥舞着俄罗斯和苏联的旗帜。他们中的一些人在摩托车上贴上了字母 "Z"，象征着普京于2022年2月在乌克兰发起的 "俄罗斯特别军事行动"的挺战标识。

德国柏林以及其他地区过去多次发生力挺普京俄罗斯的示威。

没有消息说德国政府禁止那些骑摩托进入德国柏林示威。

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