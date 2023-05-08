欧盟推出第11轮对俄制裁方案 聚焦暗助俄罗斯企业 中国8企在列 北京如何回应引注意

欧盟/俄罗斯/乌克兰/第11轮制裁

欧盟委员会发言人8日宣布，欧盟委员会周五向欧盟成员国提交了针对俄罗斯的第11套限制性措施，旨在防止规避欧盟制裁。共155页长文件需要讨论时间，预计本月底可通过正式出笼。中国外长秦刚此时前来欧洲访问，经有法国德国等国，中国如何反应引发关注。

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就欧盟推出第11轮对俄罗斯侵略乌克兰发动战争的制裁，根据欧盟委员会发言人解释称，"目的是防止被禁止出口到俄罗斯的货物经由转口进入俄罗斯的军事设施。"

根据法新社看到的一份文件，欧盟委员会的提案针对世界541家公司，包括526名俄罗斯人，并首次包括8家被指控向俄罗斯再出口敏感货物的中国和香港公司。而且，一家伊朗公司、两家来自阿拉伯联合酋长国的公司、两家位于乌兹别克斯坦的公司、一家位于亚美尼亚的公司和一家位于叙利亚的公司也成为制裁目标。欧盟委员会建议限制这些公司的出口可能性。

该提案没有提到禁止从俄罗斯进口钻石，而许多成员国已经呼吁禁止钻石进口。外交消息人士说，这项措施将在5月19日至21日在广岛（日本）举行的七国集团会议上讨论，如果达成协议，还可能增加内容与名单。

据布鲁塞尔的两位外交人士说，成员国代表将于周三在布鲁塞尔讨论第11个方案，由于该提案技术性很强，因此需要召开几次会议才能通过。

在5月22-23日欧盟外长会议之前通过被认为是不太可能的。但新的制裁方案可能会在6月30日的欧盟领导人峰会上提交批准。

这位外交人士强调说，欧盟希望给自己提供打击规避欧盟制裁的手段，并试图劝阻外国公司和第三国通过向俄罗斯再出口可用于俄罗斯军工企业的货物，特别是半导体和集成电路来帮助莫斯科。

法新社说，该提案针对冰箱、打印机、电子计算器和其他产品。该清单有155页之多。欧盟的一位外交官说，欧盟已经注意到向土耳其、哈萨克斯坦、中国和阿拉伯联合酋长国出口带有电子元件的货物，被转向俄罗斯再出口的货物有所增加。

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