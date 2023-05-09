乌克兰拦截俄军高超音速匕首导弹已是“小菜一碟”？

俄罗斯/乌克兰/俄高超音速的Kinjal导弹

欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲日再次抵访乌克兰，并在基辅会见乌克兰总统泽连斯基，表达欧盟力挺乌克兰抗击俄罗斯侵略战争。冯德莱恩乘坐夜间火车抵达基辅，当地防空警报刚刚结束。乌克兰军方报告，基本拦截俄罗斯发射的新一轮导弹袭击，包括全部拦截8枚高超音速的Kinjal导弹。

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乌克兰此前已经公告拦截俄罗斯发射的高超音速的Kinjal匕首导弹。据法新社消息，今天上午，乌克兰报告，再次成功挫败俄罗斯军队发射的高超音速的Kinjal导弹对乌克兰多地的轰炸袭击，俄罗斯发射的8枚高超音速的Kinjal导弹全部被击落。

乌克兰空军在电报群平台上报告，周一晚上，俄罗斯从黑海向乌克兰东部发射的8枚高超音速的Kinjal导弹都被击落。

乌克兰军方没有提及拦截俄罗斯高超音速的Kinjal导弹的防空设备细节。

法新社说，乌克兰军队在上午宣布，乌军已经击落了俄罗斯在夜间对乌克兰领土发射的25枚导弹中的23枚。

基辅的警报在冯德莱恩到达前一小时结束。

星期二上午，俄罗斯军队从里海发射的17枚X-101/X555巡航导弹中有15枚在乌克兰中部和南部被拦截。

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