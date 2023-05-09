俄罗斯庆二战胜利日普京阅兵时再向乌克兰施发导弹攻击 大部分遭拦截

俄罗斯/普京/阅兵/乌克兰

俄罗斯巡航导弹9日袭击乌克兰首都基辅，与此同时俄罗斯的坦克和士兵在红场集结接受普京阅兵，路透社说，俄罗斯以对乌克兰的新的导弹攻击来纪念战胜纳粹的周年纪念日。而乌克兰指控，“在‘​​神圣’的 5 月 9 日，俄罗斯对乌克兰领土发动轰炸攻击。”

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俄罗斯总统普京主持阅兵。俄罗斯向乌克兰发射导弹。乌克兰报告，乌克兰防空系统击落了主要向首都基辅发射的 25 枚导弹中的 23 枚。俄罗斯导弹威胁没有造成人员伤亡。这是俄罗斯连续第二晚发动重大空袭，也是本月以来的第五次。

乌克兰空军指控，“在‘​​神圣’的 5 月 9 日，俄罗斯对乌克兰领土发动轰炸攻击。”基辅市军事管理局局长谢尔盖波普科说，俄罗斯人试图杀害平民。“ 因为在前线，侵略者的占领计划失败了。”

莫斯科否认以平民为目标，并表示俄罗斯空袭旨在削弱乌克兰的战斗能力。

欧洲发生了自第二次世界大战以来最血腥的地面战斗。俄罗斯冬季战役失败后于本月加强了攻击。俄罗斯担心乌克兰即将发起反攻，计谋先声夺人。

5 月 9 日是德国在 1945 年投降的日子，是俄罗斯总统普京执政下最重要的节日。普京表示，他的国家现在再次为生存而战。

乌克兰与欧洲盟友一致，今年已经正式将二战胜利日的纪念日改为 5 月 8 日，标志着与莫斯科的决裂；欧洲于 5 月 9 日立为欧洲日，庆祝成为欧盟的机构的成立。

在莫斯科，普京在克里姆林宫欢迎前苏联盟友亚美尼亚、白俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦的领导人，然后在外面的讲台上就座。俄罗斯国家电视台播放了停在广场上的坦克和具有核能力的战略弹道导弹的照片，政要们在晴朗的天空下聚集在那里参加阅兵式。身着制服的士兵列队行礼。

苏联战胜纳粹是普京领导下俄罗斯的决定性国家叙事，今天普京当局指控​​独立的乌克兰代表着第二次世界大战威胁现在卷土重来。然而乌克兰在第二次世界大战中遭受的人均损失要比俄罗斯大。乌克兰指控莫斯科对共同历史的描述歪曲以证明俄罗斯的侵略乌克兰是正当的。

路透社说，这次阅兵是在侵略乌克兰战争的关键时刻举行的，基辅军队在过去六个月一直处于守势，但现在准备在未来几周发动反攻。

过去几个月，俄罗斯发起了一场冬季大战役，在欧洲自二战以来最血腥的地面战斗中蒙受了巨大损失，而且收效甚微。

基辅说，俄罗斯曾试图在5月9日前占领东部城市巴赫穆特，但未能为普京提供这次阅兵的奖状。

据该报道，鉴于越来越多的安全问题，包括上周发生几乎袭击克里姆林宫圆顶的无人机，俄罗斯当局取消了周二在莫斯科举行的阅兵式的传统空中表演。在俄罗斯其他一些城市的庆祝游行也已被取消。也有报道称，由于在侵略乌克兰战争冲突人员和装备损失巨大，参加今年阅兵式的士兵和军事装备也少得多。

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