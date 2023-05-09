欧洲日：冯德莱恩再访基辅 力挺乌克兰 基辅防空警报大作

欧盟/乌克兰/冯德莱恩/加入欧盟程序

欧盟委员会主席冯德莱恩今天再次抵访乌克兰，并在基辅会见乌克兰总统泽连斯基。今天适逢欧盟日，冯德莱恩称，“很高兴回到基辅。我们珍视的价值观每天在这里都得到捍卫。来到这里是庆祝欧洲日很合适的地点”。

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据路透社消息，基辅今天接待欧盟委员会主席冯德莱恩到访。冯德莱恩在推特上发布了一张她自己乘火车抵达基辅车站的照片，她称这里是“庆祝欧洲日的合适地点”。

法新社说，欧盟委员会主席冯德莱恩周二抵达基辅，在莫斯科纪念战胜纳粹德国的日子里，欧盟与乌克兰纪念欧洲日，并对面临俄罗斯侵略战争攻击的乌克兰表示支持。

据随行的记者团称，冯德莱恩乘坐一夜的火车从波兰抵达基辅，与乌克兰总统泽伦斯基会面，并就乌克兰加入欧盟的申请开展工作。在她抵达前，基辅的防空警报声响了两个小时。

乌克兰总统周一签署了一项法令，规定5月9日在他的国家应作为欧洲日来庆祝，与欧盟同步。泽连斯基因此放弃了对5月9日战胜纳粹德国的任何纪念活动。俄罗斯9日延续苏联传统，在红场上组织了大型阅兵。

冯德莱恩在火车上对记者说，"我热烈欢迎乌克兰总统泽连斯基将5月9日定为欧洲日的决定。乌克兰是我们欧洲大家庭的一员。" 冯德莱恩还说， "我今天5月9日出现在基辅是有象征意义的，但它也是一个关键和非常实际的现实的标志：欧盟正在与乌克兰在许多问题上携手合作。"

乌克兰军队在上午宣布，它已经击落了俄罗斯在夜间对其领土发射的25枚导弹中的23枚。基辅的警报在冯德莱恩女士到达前一小时结束。

预计两位领导人还将讨论欧盟增加对乌克兰军队的弹药供应的战略，以及基辅在未来一年不断增长的财政需求。

冯德莱恩还将向泽连斯基介绍布鲁塞尔针对支持俄罗斯战争机器和试图规避现有制度的公司的第11项制裁方案。冯德莱恩称，"我们决心堵塞现有的漏洞。"她说，"没有人应该怀疑这一点。"

与此同时，布鲁塞尔正在帮助乌克兰政府进行反腐败和善治改革，使其能够开始可能持续数年的加入欧盟谈判。在未来几周内，欧盟委员会将就基辅的进展发表临时意见，然后在10月提交正式书面报告。

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