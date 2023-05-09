瑞安航空跟波音签署新飞机订单

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美欧 – 爱尔兰瑞安航空(Ryanair)将于5月9日与其独家供应商和解，向波音(Boeing)订购数十亿美元的飞机，从而结束长达18个月的价格之争。这项价值数十亿美元、数量为三位数的737MAX喷气式飞机的交易最早可能在5月9日宣布，但要求匿名。

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路透社报道称，按照报价表上，此笔交易总成本为400亿美金，737 MAX的标价最高为1.35亿美元，但通常折扣率超过50%，最终定价的细节是保密的。业内消息人士称，瑞安航空过去曾能够通过谈判达成一项特殊条款，保证其所在地区的最低价格。瑞安航空是少数几家能够与西南航空一起享受这种待遇的航空公司之一。

在大约18个月前的一场价格纠纷中，瑞安航空停止了至少100架波音737MAX喷气式飞机的谈判。今年3月，瑞安航空首席执行官迈克尔·奥利里表示，谈判已经恢复，但坚称需要大幅折扣。他表示，瑞安航空目前正在考虑200座737MAX 8200和230座737MAX10。

据瑞安航空称，该订单将使该集团能够旅客量几乎翻了一番，2034 年 3 月每年的运送乘客量达到 3 亿人次。公司希望今后追加订购150架737MAX喷气式飞机

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