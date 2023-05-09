瓦格纳头目曝料俄军糊弄普京

俄罗斯/瓦格纳

俄罗斯准军事组织瓦格纳负责人9日指责俄罗斯军事高层试图在乌克兰攻势问题上 "欺骗 "总统普京，普里戈津在莫斯科纪念1945年战胜纳粹德国这一极具象征意义的日子里曝料瓦格纳与总参谋部多种冲突，他指控俄军大批临阵逃跑。

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瓦格纳头头普里戈津今天在一份长篇大论中说："如果一切都为了欺骗总司令普京，那么要么总司令会把你的屁股撕开，要么如果战争失败，愤怒的将是俄罗斯人民。"他再次指责军队没有提供拿下乌克兰东部战斗中心巴赫穆特所需的弹药，是俄罗斯国防部的错。

瓦格纳负责人指责俄罗斯正规军士兵逃离他们在乌克兰东部战斗中心巴赫穆特的阵地，并指责俄军无法保卫俄罗斯。

法新社今天报道称，商人普里戈津与俄罗斯军方高层发生公开冲突，他指责俄罗斯军方没有为他的雇佣军提供足够的弹药，而他的雇佣军正处于巴赫穆特的前线。他指责，"今天（星期二），国防部的部队从我们的一个侧翼逃走了（......）他们离开了他们的阵地，他们都逃走了。"普里戈津在Telegram上发布的一段视频中指责说，"为什么俄军不能保卫国家？"他说话的时侯，俄罗斯总统普京在莫斯科监督纪念1945年战胜纳粹德国的 "胜利日 "阅兵。

瓦格纳头头还说，"胜利日是我们前辈的胜利，我们不配得到这个胜利的哪怕一丁点荣光，"普里戈津说，"有一种罪行叫做'毁灭俄罗斯人民'（......），这就是这个小团体正在做的事情。"他把矛头指向俄军总参谋部。

上周，瓦格纳老板宣布，如果总参谋部不向他提供他所要求的弹药，他将于5月10日从巴赫穆特撤出他的手下。周日，他声称已经收到了充足供应的 "承诺"，似乎排除了立即从巴赫穆特撤退的可能性。

法新社说，如果说他几个月来一直在批评俄罗斯军队的指挥官，他把他们描绘成无能的人，那么在过去的几天里，他的口头攻击又上升了一个档次。他今天干脆指责军方高层试图 "欺骗 "普京。

消息称，乌克兰方面根本不相信瓦格纳集团会退出巴赫穆特战场的花言巧语，乌克兰指责瓦格纳在放烟幕弹。乌克兰指控瓦格纳是屠杀乌克兰人民的帮凶。

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