英国前首相特拉斯预告即将访问台湾

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台湾外交部今天预告，英国前首相特拉斯下议员（Liz Truss MP）订于5月16日至20日访问台湾，将晋见府院高层、拜会相关部会首长，并参访我国文经设施。特拉斯前首相并应远景基金会邀请于5月17日发表演讲，也将与国内政、商、学等各界人士交流互动，强化台英密切友好关系。公告未提特斯拉访台是否会见台湾总统蔡英文。

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据台湾外交部称，台湾外交部诚挚欢迎英国前首相特拉斯下议员访问台湾。

据台湾外交部称，特拉斯前首相为台湾长期坚定友人，英国政府在她担任外相期间，多次个别或与其他G7国家表达维持台海和平稳定的重要性，并表示英国在确保台海和平稳定上具有明确利益。她于去年4月发表英国外交政策演说中，首度提及应确保台湾等民主政体具备自我防卫能力，并在去年6月北约峰会期间表示，台湾的安全不仅攸关军事安全，也关乎经济安全，多次号召民主阵营支持台湾，将台海和平稳定重要性从区域提升至全球层次。

据该公告，特拉斯卸任首相职务后，仍经常公开为台湾发声，呼吁自由世界应竭尽所能支持台湾，确保台湾获得自我防卫所需的支持，力挺台湾的民主自由。外交部感谢特拉斯前首相对于台湾的鼎力支持与深厚情谊。

据台湾外交部官网介绍，特拉斯前首相自2010年从政以来，历任司法大臣、国际贸易大臣、外交大臣及首相等要职，政治经历完整丰富。特拉斯前首相来访充分展现对台湾的坚定支持与台英紧密友好情谊。

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