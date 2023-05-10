欧盟对俄第11轮制裁 中港企业或将波及

欧洲联盟/乌克兰/俄罗斯

本周三5月10号，欧盟27个成员国的代表将在布鲁塞尔讨论欧盟对俄罗斯的11轮制裁方案。欧盟想更进一步，防止欧洲电子产品通过其他国家到达俄罗斯。

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自2022年2月欧洲开始对俄罗斯实施制裁以来，欧盟因此开始禁止向俄罗斯出口许多商品，特别是半导体等电子元件，因为担心它们会被用于供应俄罗斯的军事综合体。

欧盟委员会的最新制裁提案针对541家公司，包括526家俄罗斯公司，目的是防止从欧盟进口电子产品。这次的措施应该不仅针对俄罗斯公司，来自中国和香港的八家公司也可能将成为目标，也有一家伊朗公司，两家来自阿拉伯联合酋长国的公司，以及两家位于乌兹别克斯坦的公司，一家位于亚美尼亚，一家位于叙利亚。所有这些都有待于最后确认。在禁止向俄罗斯转口的产品中，有冰箱、打印机、电子计算器和其他产品。原因是这些产品里面有电子元件，如半导体，可以回收并在军事综合体中重新使用。这正是欧盟希望避免的。

第11轮制裁方案将于本周三由27个欧盟成员国在布鲁塞尔进行讨论，因为该提案是非常技术性的，之后将需要几个星期，经过几次会议才能通过。

欧洲已经是第11轮制裁俄罗斯，制裁对俄罗斯的经济真有影响吗？

从数据上看，根据国际能源署的数据，俄罗斯石油出口的禁运确实对俄罗斯经济产生了影响。俄罗斯的石油收入在2022年2月至2023年2月期间下降了40%以上。根据世界银行和国际货币基金组织的数据，制裁也对俄罗斯与世界其他国家的国际贸易、出口和进口产生了影响。2022年俄罗斯出口和进口急剧下降，预计这一趋势将在2023年继续。俄罗斯的金融系统也受到制裁的影响，70%的银行资产受到影响。

另外还有3000亿欧元的俄罗斯中央银行储备被封锁在国外，其中很大一部分是在欧盟。所有这些当然都会对俄罗斯经济增长产生影响。2022年，俄国内生产总值已经萎缩，根据几个国际组织的综合估计，下降了2.1%。2023年。因为现在处于一个完全不确定的环境中，在GDP估计值在下降2.5%和小幅增长0.7%之间。

03:43 欧盟将对俄罗斯进行第11轮制裁 © REUTERS - Yves Herman

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