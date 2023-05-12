在电池领域，欧洲正在奋起直追，“有能力与美国和中国竞争”

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周五，法国和德国的两个大型电池项目获得确认，这显示，欧洲加强电池产能的努力正在取得成果，欧洲正在奋起直追，但是，与美国和中国的竞争依然激烈。

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在经过几个月的不确定之后，瑞典电池制造商Northvolt在与德国政府周五发布的联合声明中宣布，该集团决定在德国北部建立一家大型工厂，该工厂的产能为60吉瓦时(GWh)，将从2026年开始为100万辆电动汽车提供电池。

在法国，法国总统马克龙周五前往法国北部的敦刻尔克（Dunkerque），宣布台湾的固态电池制造商辉能科技（ProLogium）选择了在法国北部的敦刻尔克建设自己的新一代电池工厂。该项目的投资为52亿欧元，年产能将达到48吉瓦时(GWh)，足以给数十万辆汽车提供电池。

根据法国总统马克龙周五的另一项宣布，在敦刻尔克，与台湾輝能科技的工厂有联系的是，还将上马一个锂电池阴极材料生产基地。这一项目是15亿欧元的投资，将由中国的XTV集团和法国的欧安诺集团（Orano）的合资企业来管理。

欧洲对外关系委员会(ECFR)的地缘经济学研究员托拜厄斯·格尔克（Tobias Gehrke）指出，欧洲正试图在汽车电池的生产上奋起直追，欧洲“有能力参与竞争”。

美国政府为绿色产业提供巨额税收减免以便对抗中国的崛起。美国的做法在欧洲引发担忧，欧洲担忧大量投资会因此流向北美。

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