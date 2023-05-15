乌军首次欢呼在巴赫穆特取胜

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基抵达伦敦继续其欧洲之行并推动更多对乌克兰军事援助之际，乌克兰军队宣布在巴赫穆特战场向俄罗斯防线的侧翼推进取得胜利。法新社说，这是乌克兰第一次宣布在巴赫穆特周围的攻击取得胜利。但俄罗斯方面也宣称在巴赫穆特取得战绩。

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几天来，乌克兰军队持续报告正在向乌克兰东部巴赫穆特的北侧和南部推进，那里是几个月来战斗的中心，也是俄罗斯入侵开始以来最血腥的战场。据乌克兰地面部队指挥官Oleksander Syrsky将军周一表示，"乌克兰部队在巴赫穆特地区推进，是战斗以来的第一次成功"。

周日，基辅发誓已经夺回了巴赫穆特郊区北部和南部10多个俄军阵地"，而在周五，乌军声称已经夺回了巴赫穆特外围两公里范围阵地。

法新社说，但同时，俄罗斯说它正在巴赫穆特城内推进，自去年夏天以来，俄罗斯一直试图征服该镇，但付出了巨大的人员损失，在现阶段并没有围城成功。

此前观察家们怀疑俄罗斯军队能否征服这座城市，对莫斯科的战略意义而言，普京曾希望在几次屈辱的挫折后能够宣称在巴赫穆特取得胜利。

在战场上，俄罗斯准军事组织瓦格纳得到了俄罗斯正规军的支持，尽管瓦格纳领导人、商人叶夫根尼-普里戈津经常指责军方高层没有给他的手下提供足够的弹药来征服巴赫穆特。上周，他甚至指责一些俄罗斯军队士兵 阵前"逃跑 "并说防线正在 "崩溃"。俄罗斯国防部周日再次重申，俄军已经 "击退了 乌克兰"对巴赫穆特 "北部和南部 "的所有攻击。

法新社肯定，迹象表明，对俄罗斯军队来说，巴赫穆特阵地情况变得更加复杂。

俄罗斯国防部还在周日宣布，两名军事指挥官在战斗中死亡，这是莫斯科自开始入侵以来罕见的军情通报。

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