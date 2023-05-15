俄罗斯现是中国附庸？克里姆林宫批马克龙理解错了

中国/乌克兰/俄罗斯/附庸

俄罗斯总统府克里姆林宫今天谴责法国总统马克龙对莫斯科与北京关系理解错了，此前法国总统马克龙警告说俄罗斯正在进入"对中国的某种附庸化"进程。

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俄罗斯总统府发言人佩斯科夫说，"这种说法是绝对错误的，是对两个大国之间正在发生的事情的本质做绝对错误理解的结果"。他说："我们与中国的关系具有特殊战略伙伴关系的性质。"他还说，他断然不同意马克龙所显示的立场。

法国总统马克龙星期天在接受周日出版的法国报纸L'Opinion的采访时说，通过对乌克兰进行军事侵略进攻，俄罗斯已经在地缘政治上输了。马克龙说："它事实上已经开始了对中国的一种附庸化"。

佩斯科夫周一表示，莫斯科和北京之间的关系考虑到了共同的利益，他们有着相互接近的世界观，共同拒绝外国对国家的发展强加他国意见的企图。

据法新社说，与世界上大多数大国不同，近15个月来，中国从未公开谴责莫斯科对乌克兰的军事侵略，与世界上大多数大国不同。3月中旬，中国国家主席习近平甚至前往莫斯科，与俄罗斯总统普京举行了一次高调的峰会，两位领导人在会上展示了他们面对西方的团结。

然而，本周中国派出一名使者前往欧洲，以期 "政治解决乌克兰危机"。据基辅方面称，除了访问俄罗斯、波兰、法国和德国之外，李辉还将于周二和周三在乌克兰访问。

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