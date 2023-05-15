卢甘斯克“LPR 内政部长”被炸成重伤

军事

欧洲 – 法新社15日报道，在乌克兰被占领区的卢甘斯克，“LPR 内政部长”伊戈尔-科内特（Igor Kornet）被炸，目前他在重症监护室里。调查人员说，市中心一个理发厅发生爆炸，俄罗斯媒体报道说，是有人仍手榴弹炸伤店里的人。目前已知有7人被炸伤，伤势不详。

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负责调查最严重罪行的俄罗斯调查委员会在一份声明中表示，已对谋杀未遂案展开调查。俄方表示，他们有足够的证据表明，肇事者瞄准的是一名“高官”。

4月2日，圣彼得堡一家咖啡馆炸弹爆炸，已知1人死亡；25人被炸伤。著名的俄罗斯民族军国主义者，军事博主弗拉德伦·塔塔尔斯基 （Vladlen Tatarsky）当场被炸死。 他是“俄罗斯世界”的代言人之一。据调查人员称，他们对“使用危险手段杀人”展开了“刑事调查”。

5月6日，俄罗斯卫星通讯社，作家、"公正俄罗斯——为了真理 "党联合主席扎哈尔•普里列平( Zakhar Prilepine )的汽车在下诺夫哥罗德州的一条公路上爆炸，司机被炸死，普里列平受伤。

俄罗斯一方调查矛头对准乌克兰；乌克兰官方一直撇清，说他们没有制造任何爆炸事件。

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