普京盟友卢卡申科久不露面引猜测

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白俄罗斯总统卢卡申科自上个星期二以来一直没有公开露面，昨天也没有出现在首都明斯克举行的重要仪式上，这引发了人们猜测这位资深领导人病重，更因卢卡申科力挺普京发动侵略乌克兰战争，卢卡申科或已被取代，影响乌战局势。

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白俄罗斯总理在仪式上取代卢卡申科行使职权，引发猜测。

路透社引述BelTA 国家通讯社报道称，总理罗曼·戈洛夫琴科 (Roman Golovchenko) 在一年一度的年轻人宣誓效忠前苏联国家国旗的仪式上宣读了卢卡申科的指示。但消息没有给出卢卡申科缺席五天的原因，此前卢卡申科出现身体不适，并缺席了在莫斯科举行的纪念苏联第二次世界大战战胜德国的纪念活动。

卢卡申科也没有在明斯克举行的纪念活动上发表讲话，这在他长期担任总统期间是第一次。

据反对派新闻媒体欧洲广播电台报道，卢卡申科周六被送到明斯克一家精英诊所。

现年 68 岁的卢卡申科自 1994 年以来一直统治白俄罗斯，他动用警察镇压抗议活动，同时用法院判决关闭持不同政见的媒体和机构并把反对者判刑长期监禁。白俄罗斯活动人士纷纷逃离出国。

卢卡申科在镇压抗议活动时得到克里姆林宫领导人普京的支持，去年卢卡申科允许白俄罗斯被用作俄罗斯入侵乌克兰的屯兵以及发动攻击的军事基地。

路透社说，俄罗斯外交部上周表示，白俄罗斯外交部长阿莱尼克应于15日今天开始对莫斯科进行为期三天的访问。

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