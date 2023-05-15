李辉抵达前 冯德莱恩坚挺乌克兰的和平计划

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欧盟首席执行官冯德莱恩周一表示，基辅自己的和平计划应作为结束俄罗斯对乌克兰侵略战争的任何努力的起点。路透社强调，冯德莱恩发表此一评论的时间恰逢中国特使李辉开始“政治解决”的欧洲之旅之际。

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随着中国开始“政治解决”乌克兰战争问题之旅，欧盟执行官冯德莱恩支持基辅的和平计划。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩发表讲话之际，中国高级特使开始访问欧洲，北京表示此次访问旨在讨论乌克兰战争的“政治解决方案” ，目前乌克兰战争已进入第 15 个月。

冯德莱恩称，“没有乌克兰就没有乌克兰和平。”上周访问基辅的冯德莱恩说，“我们永远不应该忘记，乌克兰是一个被野蛮入侵的国家。因此，乌克兰应该是制定公正和平的核心和原则。”

冯德莱恩说中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基通了电话“非常好”，但冯德莱恩强调北京应该利用中国对莫斯科的影响来结束战争。

路透社说，冯德莱恩是在紧张的国际外交周前夕发表上述讲话的，在这一周期间，俄罗斯对乌克兰的侵略战争将成为首要议程。据冯德莱恩在新闻发布会上说：“我们将一直支持乌克兰，只要乌克兰需要。”

她说，这一声明“必须转化为 2023 年以后的稳定与重建的财政支持，并重点关注现在和这里的加速军事支持。

冯德莱恩还支持设立一个特别法庭来追究俄罗斯的责任，并表示将在海牙启动新的“损害登记在册”：“这是向俄罗斯赔偿迈出的非常重要的一步。”

冯德莱恩的评论也是在欧洲大陆主要人权监督机构欧洲委员会峰会于雷克雅未克召开的前一天发表的，随后世界上最工业化国家的七国集团领导人也将在广岛举行会议。冯德莱恩表示，七国集团将讨论对俄罗斯战争的制裁，包括欧盟执行机构委员会提出的欧盟新措施的最新提议。

欧盟以及G7的提案旨在加强执行自俄罗斯入侵乌克兰以来欧盟对俄罗斯实施的制裁，包括威胁限制与被认为涉及规避的第三国的特定类别贸易。

据欧盟外交官称，该计划在德国引起了一些担忧。

冯德莱恩表示，该提议目前正在由欧盟 27 个成员国进行讨论，预计在他们达成必要的一致意见以实施任何新制裁之前需要时间。该议案主要是为了起到威慑作用。冯德莱恩将其描述为：“警告我们的制裁是认真的，如果有明确证据表明存在规避制裁和向俄罗斯交货的情况，我们可以禁止这些货物运往第三国。”

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