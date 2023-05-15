泽连斯基抵伦敦 战机援助事仍翘盼

乌克兰/英国欧洲/军事援助

乌克兰总统泽连斯基惊人欧洲之行在罗马、柏林和巴黎之后，今天抵达伦敦。法新社说，在乌克兰军队宣布要对俄罗斯军队进行战略反攻之前，泽连斯基寻求欧洲盟友加大军事承诺和支援。英国坚定支持乌克兰抵抗侵略战争，军援包括最先进军事装备武器弹药，但就乌克兰申要的军机，英国可能与欧盟美国同步，再延后。

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法新社今天引述英国唐宁街消息称，乌克兰总统泽连斯基周一抵达伦敦，应即与英国首相苏纳克举行会谈，英国承诺向基辅提供数百枚防空导弹和攻击型无人机。

在罗马、柏林和巴黎之后，乌克兰总统泽连斯基正在英国继续他的欧洲之行，泽连斯基称赞英国说，"英国在向乌克兰提供加倍的地面和空中武器方面一直是一个领导者。这种合作将继续下。"

泽连斯基将在首相的契克斯乡村官邸会见苏纳克，苏纳克在乌克兰总统抵达伦敦前不久宣布对基辅的新军事援助。伦敦将提供数百枚防空导弹以及数百架射程超过200公里的攻击型无人机。据唐宁街报告说，这些装备将在未来几个月内交付。

上周，英国已经宣布向基辅提供 "风暴阴影 "远程导弹。苏纳克说，"英国决不能让乌克兰失望。英国要确保乌克兰胜利，要保证普京的野蛮行为不会得逞，这符合所有人的利益。"

该报道称，周日，泽连斯基会见了法国总统马克龙。马克龙承诺为乌克兰训练与装备数个营级建制，并增加军援几十辆装甲车和轻型坦克，包括AMX-10 RCs"。法新社说，这些坦克通常用于侦察任务。

而在德国，德国总理朔尔茨保证，德国将支持乌克兰所有必要品，并宣布了一项27亿欧元的新军事援助计划，包括交付许多坦克、装甲车和防空系统。

朔尔茨报告说，柏林对基辅的支持达到了170亿欧元，是仅次于美国的第二大军援国家与数额。

但没有任何消息出面提供关于交付战斗机的信息，基辅一直在催促欧洲各国军援乌克兰战机。

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