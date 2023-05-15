泽连斯基欧洲之行收获颇丰

乌克兰/英国/德国/法国

泽连斯基欧洲短暂行不会空手返回基辅。在罗马、柏林和巴黎之后。英国人向他承诺提供数百枚用于防空的导弹，但也有对反攻至关重要的攻击型无人机。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统周一在英国首相的度假官邸花园里降落，苏纳克张开双臂欢迎自俄罗斯攻势开始以来一直得到伦敦支持的盟友。苏纳克在会议前不久宣布，除了上周承诺的导弹外，即将向基辅交付数百枚防空导弹和远程攻击型无人机。总的来说，英国已经提供或承诺提供53亿欧元的军事援助。但泽伦斯基继续希望得到迄今为止被其西方盟友拒绝的空中武器。

泽连斯基希望建立战斗机联盟，并对此非常乐观。指出在不久的将来，会宣布非常重要的决定。

伦敦现在似乎对这一前景持开放态度，甚至提到了未来对乌克兰飞行员的培训。同时，这次对英国的访问，以及周末对罗马、柏林和巴黎的访问，使沃洛基米尔-兰斯基得以感谢迄今为止给予的支持，并验证了提供武器的新承诺。

上周日晚上，在爱丽舍宫与埃马纽埃尔-马克龙的晚宴上，巴黎有机会确认新一批装甲车和轻型坦克的运输。

除了美国提供的军备外，德国对乌克兰战争的贡献是最大的。现在达到了170亿欧元，包括本周末宣布的27亿欧元的新交付记录。

点击收看France24的相关报道：

02:09 马克龙在爱丽舍宫接待到访的乌克兰总统泽连斯基，2023年5月14 © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅