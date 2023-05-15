马克龙：可以考虑培训乌克兰飞行员

泽连斯基访法

欧洲 – 为乌克兰更好地发起反攻击退俄军的侵略，法国总统在电视一台宣布，法国将考虑培训乌克兰飞行员。培训课程会即刻开始，但法国并没有向乌克兰提供战机的打算。

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乌克兰总统泽连斯基在和法国总统马克龙会晤时，他们讨论了“乌克兰在军事上的紧迫需求”。法国承诺向乌克兰派遣更多轻型坦克和装甲车，并为该国士兵提供有效使用这些武器的必要培训。

乌克兰总统泽连斯基14日周日晚些时候飞往法国，与法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫举行工作晚宴。

晚宴后，一份联合声明称，法国“将在未来几周内训练几个乌克兰营，并为他们配备数十辆 AMX-10RC 装甲车和轻型坦克。”巴黎还重点“努力支持乌克兰的防空能力”。

法国AMX-10RC车辆具有高速和机动性，使其能够在战场上快速移动和改变阵地。乌克兰国防部长列兹尼科夫将 AMX-10 称为“飞速转动的轮子上的狙击步枪”。

巴黎还将重点“支持乌克兰的防空能力，以保护其民众免受俄罗斯的袭击”。

该声明还警告称将加强制裁。

“乌克兰和法国同意有必要通过进一步的制裁来增加对俄罗斯的压力，以削弱俄罗斯继续其非法侵略战争的能力。”

泽连斯基抵达后在推特上写道，“每次访问，乌克兰的防御和进攻能力都会增强。与欧洲的关系得到加强，对俄罗斯的压力就会加大。”

这次访问是继2022年 2 月在法国首都与马克龙和德国总理朔尔茨会面后，乌克兰总统自2022年俄罗斯战争开始以来的第二次访问。

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