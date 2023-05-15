泽连斯基访法

马克龙：可以考虑培训乌克兰飞行员

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French President Emmanuel Macron welcomes Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the Elysee Palace in Paris, France, May 14, 2023.
French President Emmanuel Macron welcomes Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the Elysee Palace in Paris, France, May 14, 2023. © REUTERS/Christian Hartmann/Pool
作者： 法广
4 分钟

欧洲 – 为乌克兰更好地发起反攻击退俄军的侵略，法国总统在电视一台宣布，法国将考虑培训乌克兰飞行员。培训课程会即刻开始，但法国并没有向乌克兰提供战机的打算。

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乌克兰总统泽连斯基在和法国总统马克龙会晤时，他们讨论了“乌克兰在军事上的紧迫需求”。法国承诺向乌克兰派遣更多轻型坦克和装甲车，并为该国士兵提供有效使用这些武器的必要培训。

乌克兰总统泽连斯基14日周日晚些时候飞往法国，与法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫举行工作晚宴。

晚宴后，一份联合声明称，法国“将在未来几周内训练几个乌克兰营，并为他们配备数十辆 AMX-10RC 装甲车和轻型坦克。”巴黎还重点“努力支持乌克兰的防空能力”。

法国AMX-10RC车辆具有高速和机动性，使其能够在战场上快速移动和改变阵地。乌克兰国防部长列兹尼科夫将 AMX-10 称为“飞速转动的轮子上的狙击步枪”。

巴黎还将重点“支持乌克兰的防空能力，以保护其民众免受俄罗斯的袭击”。

该声明还警告称将加强制裁。

“乌克兰和法国同意有必要通过进一步的制裁来增加对俄罗斯的压力，以削弱俄罗斯继续其非法侵略战争的能力。”

泽连斯基抵达后在推特上写道，“每次访问，乌克兰的防御和进攻能力都会增强。与欧洲的关系得到加强，对俄罗斯的压力就会加大。”

这次访问是继2022年 2 月在法国首都与马克龙和德国总理朔尔茨会面后，乌克兰总统自2022年俄罗斯战争开始以来的第二次访问。

 

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