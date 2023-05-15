G7或推更严厉制裁俄罗斯方案

G7/俄罗斯/乌克兰

世界工业七国集团 (G7) 领导人在日本举行的峰会上按日程讨论加强对俄罗斯的制裁，新的措施旨在能源和出口方面打击帮助莫斯科的战争努力。日本官员透露会议获得共识。此前欧洲联盟推出第11轮制裁俄罗斯方案，打击暗助俄罗斯规避制裁，全球众多企业遭点名列入制裁。G7显示同步加强跟进立场。

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据路透社报道称，世界工业七国集团领导人针对俄罗斯能源和贸易采取新的制裁措施。知情人士说，领导人在 5 月 19 日至 21 日的会议上宣布的新措施将针对涉及第三国的逃避制裁，并试图破坏俄罗斯未来的能源生产并遏制支持俄罗斯军方的贸易。

另外，美国官员还预计 G7 成员将同意调整他们的制裁方式，以便至少对某些类别的商品实施自动禁止所有出口，除非它们在获批准的豁免项目清单上。

拜登政府此前曾敦促 G7 盟友加强制裁。

该报道称，这一变化可能会使莫斯科更难找到制裁制度中的漏洞。

七国集团领导人联合声明的具体措辞仍有待谈判和调整后在峰会期间发布。G7 包括美国、日本、加拿大、法国、德国、意大利和英国。

七国集团领导人对俄罗斯采取行动之际，乌克兰的西方盟友正在寻找新的方法来加强对俄罗斯的限制性制裁，从出口管制到签证限制和石油价格上限，这给俄罗斯总统普京施加了压力，但并未停止全面制裁。

一些美国盟友反对广泛禁止贸易，并提出逐类豁免的妥协想法。

乌克兰在西方武器和现金的支持下，预计将在未来几周内发起大规模反攻行动，试图从俄罗斯军队手中夺回东部和南部的大片土地。

乌克兰总统泽连斯基连日在欧洲与教皇弗朗西斯以及法国、意大利和德国的领导人会面。官员们表示，预计他将在七国集团领导人广岛峰会期间以虚拟或面对面的方式向他们发表讲话。

路透社说，俄罗斯前总统梅德韦杰夫上个月表示，七国集团禁止向俄罗斯出口的举措将导致莫斯科终止一项黑海谷物协议，该协议使乌克兰的重要谷物出口成为可能。战后的粮食安全预计也将成为七国集团的主要议题。

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