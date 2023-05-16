乌克兰再报捷称拦下6枚高超音速匕首导弹

乌克兰/俄罗斯/高超音速匕首导弹

2023年5月16日凌晨，乌克兰基辅城市上空出现一枚导弹遭拦截爆炸，这是俄罗斯的导弹攻击，但遭遇乌克兰防空部队反击。

乌克兰国防部长Oleksiy Reznikov今天报告战果，宣布拦截6枚俄罗斯高超音速匕首导弹。此前乌克兰至少拦截10枚这种类型的武器。乌克兰军方使用美国先进的爱国者型防空系统，击毁设计为不可能遭空中拦截击毁的高超音速导弹。未知俄罗斯尚有多少高超音速导弹可以投放到侵略乌克兰战场。

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据法新社报道称，俄罗斯军队昨夜今晨再次对乌克兰首都以及其他城市发动导弹袭击。乌克兰军队在对基辅的防空反击中，据报拦截6枚高超音速匕首型Kinjal导弹。

据乌克兰国防部长Oleksiy Reznikov今天周二宣布，乌军在针对俄军对基辅的一次新的夜袭防空守卫中，击落了六枚俄罗斯Kinjal高超音速导弹。此前俄罗斯警告这种类型的武器很难被拦截。

据乌克兰国防部长称，"乌克兰空军又一次取得了令人难以置信的成功！昨晚我们天空保卫者取得了胜利！昨晚，我们天空的保卫者击落了6枚俄罗斯Kinjal高超音速导弹和12枚其他型类导弹。"

乌克兰国防部长雷兹尼科夫是在Twitter上发表如上捷报。

消息没有提及乌克兰军方是否使用地对空防空导弹击毁俄罗斯高超音速导弹。

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