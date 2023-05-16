欧洲委员会罕见峰会：为乌克兰伸张正义向俄罗斯索赔

欧洲委员会/俄罗斯

在将俄罗斯开除一年之后，欧洲委员会46个成员国的领导人16日下午在冰岛举行峰会，表明他们为乌克兰团结一致反对俄罗斯发动侵略战争。德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、英国首相苏纳克和意大利总理梅洛尼，这四个人从上周六开始轮流接待乌克兰总统泽连斯基访问，他们将在冰岛领导欧洲大家庭会议，向俄罗斯索要战争赔偿。

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据法新社说，欧洲委员会46个成员国峰会是这个泛欧组织近75年历史上的第四次峰会，今年却是旨在增加追究俄罗斯对入侵乌克兰所造成的破坏和罪行的刑事责任的方法。

在乌克兰总统泽连斯基不在场的情况下，泽连斯基将通过视频会议发言，完成他已经去过的罗马、柏林、巴黎和伦敦的欧洲之旅，这也是会议组织者长期以来所希望的。

周一，乌克兰总统在推特上宣布他要 "回家"，并承诺在他的国家准备对俄罗斯军队进行反击时获得"强大的新武器"援助。

当俄罗斯发出尽管伤亡惨重但仍要打持久战的信号时，欧洲正试图表明它团结一致地站在基辅一边。乌克兰宣布要反攻，欧洲说，无论反攻的结果如何，但预计对坚固的俄罗斯阵地的攻击还是困难的。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)周一说：只要需要，我们就会继续支持乌克兰。而且，她承诺，"如果没有乌克兰，就不会有乌克兰真正和平。

但是，此时基辅担心，如果它不能迅速取得它所希望的军事胜利，乌克兰将被其盟友推到与莫斯科谈判的桌前。

冰岛峰会的组织者希望近24小时的峰会能够产生 "切实的结果"，这促使和平的雷克雅未克从国外调来警察增援维安。特别是，在国际刑事法院（ICC）宣布对俄罗斯总统普京发出逮捕令两个月后，将启动俄罗斯入侵造成的 "损失登记"。

据冯德莱恩说，该登记册将是 "俄罗斯赔偿的第一个重要步骤"，她和欧洲其他国家一样，主张为乌克兰的战争罪行设立一个特别法庭，该法庭可能设立在海牙。

马克龙、苏纳克和朔尔茨周二晚些时候都在雷克雅未克发表讲话，预计他们将对这项倡议表示支持，该倡议也得到了美国的支持。

据法国总统府爱丽舍宫说，欧洲领导人的圆桌会议和随后的晚宴应明确 "欧洲委员会如何积极帮助作为这个伟大的欧洲民主大家庭的成员乌克兰。"法国总统将捍卫一个 "团结在一起 "的欧洲。

俄罗斯在2022年3月之前是欧洲委员会的成员，这是一个罕见的欧洲或西方论坛式组织，它与北极理事会（莫斯科也被逐出该理事会）和欧安组织（欧洲安全与合作国际组织）相辅相成。

由于入侵乌克兰，俄罗斯被禁止与会欧洲委员会。

除了欧盟的27个成员国之外，欧洲委员会的法律区域，总人口为6.75亿，还包括大约20个其他国家，包括土耳其和英国。它最出名的机构是欧洲人权法院（ECHR）。

据法新社，尽管欧洲委员会显示很团结，但它也不是没有裂痕。这次峰会也尝试将使阿塞拜疆和亚美尼亚这两个处于冲突中的国家走到一起。

英国参加峰会长期以来一直存在疑问，它经常对欧洲人权法院提出异议，认为它对英国更严厉的移民政策构成了过度的障碍。

据雷克雅未克当地消息，会议还将讨论 "欧洲的民主反弹 "以及人工智能的突破等热点问题。

法新社强调，这次峰会是在周五在日本开始的七国集团峰会之前举行的，马克龙、苏纳克、朔尔茨和梅洛尼都将在G7峰会上与美国总统拜登等人会面。

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