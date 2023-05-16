英国前首相特拉斯抵台访问

台湾/英国/特拉斯

英国前首相特拉斯（Liz Truss）下议员应于今天晚间6时半抵台访问。对于部分舆论指特拉斯访问对台湾没有益处，外交部今天重申欢迎，并表示特拉斯是台湾长期友人，外交部甚为重视，接待规格及行程安排也都会反映对访宾的重视。

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据自由时报今天报道称，英国前首相特拉斯今晚抵台，台湾外交部长吴钊燮代表政府接机。中央社消息称，英国前首相特拉斯今晚搭机抵台访问，她在桃园国际机场发表谈话表示，此刻台湾正面临前所未有的威胁，很高兴能来台，在自由的前线和台湾政府及民众一同努力。

据吴钊燮表示，专制中国持续威胁民主台湾，“我们需要世界各地的民主国家与我们站在一起”。特拉斯的来访让台湾人民放心，了解到我们并不孤单，“我们准备好欢迎她强而有力的话语和支持”。

特拉斯今起展开为期5天访问。这是继英国前首相撒切尔夫人于1992年、1996年访台后，暌违27年再有英国前首相访台。

据自由时报称，台湾国内有舆论批评特拉斯访台只会让台湾处境更为艰困，英国国内也有同党议员批评特拉斯访问只是“网红外交”，台湾外交部发言人刘永健今天在外交部例会对此表示，特拉斯前首相是台湾的长期友人，她在担任外相期间，去年4月发表英国外交政策演说中首度提及应确保台湾等民主政体具备自我防卫能力，去年6月北约峰会期间也表示，台湾的安全不仅攸关军事安全，也关乎经济安全。

据该报引述刘永健重申强调，外交部感谢特拉斯前首相对于台湾的支持以及深厚友谊，对其来访表示诚挚欢迎。这是时隔27年又有英国首相级友人来访，外交部甚为重视，接待规格及行程安排也都会反映外交部对访宾的重视。

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