莫斯科否认六枚高超音速导弹被击落

军事

欧洲 – 乌克兰5月16日称，在一晚上击落了18枚俄罗斯的导弹，其中包括六枚俄罗斯匕首高超音速导弹“Kinzhal” 。莫斯科此前曾称该超级武器是不可阻挡的。16日晚，莫斯科正式否认基辅关于六枚被击落的俄罗斯 Kinjal 高超音速导弹的说法。

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乌克兰军方16日指称，俄罗斯于夜间朝乌克兰发射的18枚导弹、6架伊朗制见证者（Shahed）无人机及3架无人侦察机都被击落，但乌克兰军方未阐明俄罗斯对基辅发射的数量。

乌克兰军方还指称，击落的导弹包括6枚从飞机发射的“匕首”极音速导弹，9枚从黑海船舰发射的巡航导弹（Kalibr），以及3枚伊斯坎德尔（Iskander）陆基导弹。

乌克兰空军6日曾表示，俄罗斯军队发射导弹攻击基辅，乌克兰则使用爱国者（Patriot）防空系统首度击落俄国“匕首”极音速导弹。

“匕首”极音速导弹是俄罗斯总统普京于2018年公布的6种“下一世纪”武器之一，当时普京宣称匕首导弹不会被世界上任何防空系统击落。

不过，在乌克兰获取至少两套美制爱国者防空系统后，战事已出现变化，这些系统一套是德国提供，一套是美国交付，这使得乌克兰得以拦截更现代的俄国导弹，例如“匕首”极音速导弹。

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