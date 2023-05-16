韩国总统尹锡悦会见到访的乌克兰第一夫人

乌克兰/韩国/泽连斯卡娅

乌克兰总统泽连斯基夫人泽连斯卡娅以总统特使身份访问韩国，并与韩国总统尹锡悦举行会晤。 2023年5月16日 照片

韩国总统室发言人李度运16日表示，总统尹锡悦当天在龙山总统府接见乌克兰总统夫人叶莲娜·泽连斯卡娅，双方讨论援助乌克兰议题。消息称，尹锡悦夫人金建希也另同泽连斯卡娅会面交谈。

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据韩联社今天报道称，韩国总统尹锡悦16日在首尔龙山总统府接见了到访的乌克兰总统夫人叶莲娜·泽连斯卡娅。泽连斯卡娅此次以乌克兰总统特使身份访韩。

总统室发言人李度运当天在简报中介绍，尹锡悦向泽连斯卡娅转达了韩国及韩国国民对乌克兰的坚定支持，并对遇难者家属和乌克兰国民表示慰问。尹锡悦强调，任何情况下都无法容忍对无辜生命和妇女儿童使用武力和实施非人道行为。韩方高度评价泽连斯卡娅向国际社会讲述乌克兰的战争惨状，以及为求援所付出的努力。

泽连斯卡娅表示，乌方对全球化国家韩国给予的支持和人道主义援助表示感谢，希望韩国今后也能在力所能及的领域扩大对乌援助。她还提出，希望韩方向乌方援助地雷探测和扫除设备、急救车等非杀伤性军事设备，韩国企业积极参与包括高丽人聚集区赫尔松市在内的乌克兰重建工作。尹锡悦对此回应称，韩方将与北大西洋公约组织（NATO）成员国和国际社会紧密合作，积极支援乌克兰国民。

韩联社称总统室方面当天答记者问时表示，泽连斯卡娅未请求韩方对乌援助杀伤性武器，她还表示非常理解韩方在提供军事援助方面的困难。总统室表示，泽连斯卡娅当天似乎未邀请尹锡悦夫妇访乌，若乌方今后以非官方形式表明邀请之意，政府将酌情予以回应。

泽连斯卡娅之前在接受韩联社书面采访时就是否有意邀请尹锡悦夫妇访韩的提问表示，这是当然，乌克兰随时都在等待朋友们，尹总统访乌将展现韩方对乌克兰抗争的支持。

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