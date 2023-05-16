马克龙：估算乌战损失 为赔偿铺路

战争赔偿

欧洲 – 5月16日，欧洲领导人将在冰岛举行为期两天的峰会，旨在表达他们对乌克兰和民主制度的支持，以及如何向俄罗斯索赔。法国总统马克龙还建议说把对俄罗斯入侵造成的战争损失估算出来，并设法在乌克兰设立百个心理健康中心。

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意大利总理梅洛尼、德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、英国首相苏纳克前几天轮流接待乌克兰总统泽连斯基，他们都会出席这次会议，泽连斯基也将通过视频会议发言。

根据路透社看到的会议最终声明草案，欧洲委员会将批准一项新的“损害登记”（Register of Damages），来记录因俄罗斯入侵而造成的损害、损失相关的证据和索赔机制。

法新社报导，欧盟委员会主席冯德莱恩说，该登记册将是“俄罗斯赔偿的第一个重要步骤”，欧洲很多国家主张设立一个特别法庭，审判俄罗斯的侵略行为。两个月前，国际刑事法院（ICC）宣布对俄罗斯总统普京发出逮捕令。

冰岛组织者表示，这次会议将是一个机会，可以通过“具体措施”来支持乌克兰，并针对民主制度面对的新威胁。

除了欧盟的27个成员国之外，欧洲委员会还包括19个其它国家，如土耳其和英国，总人口为6.75亿，该组织最出名的机构是位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院（ECHR），欧洲公民可以把侵犯人权的政府告上法庭。

俄罗斯在去年2月入侵乌克兰后的第二天，就被欧洲委员会暂停了其成员资格，随后被开除。土耳其也因为侵犯人权，面临可能被欧洲委员会开除的命运。

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