乌军称使用美国爱国者导弹防御系统好好的 拦截俄军高超音速导弹建大功

乌克兰/俄罗斯/爱国者导弹防御系统/高超音速导弹

乌克兰今天澄清俄罗斯关于在基辅摧毁一个爱国者防空导弹系统的说法，强调美国的防御系统工作良好，正在监视空中防卫。乌克兰军队用美国导弹防御系统拦截俄罗斯高超音速导弹。

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据乌克兰空军发言人尤里-伊格纳特告诉法新社：“别担心，爱国者一切正常。爱国者正在执勤，它在工作，一切都好好的。”

然而，他说他不评论关于该系统已被损坏，但未被完全摧毁的新闻报道。

周二，俄罗斯军队说，它在高超音速以及金佳尔导弹实施的高精度打击中，摧毁了一枚爱国者防空导弹。

乌克兰否认了俄罗斯的这些说法，说它已经拦截了俄罗斯周一晚上对乌克兰境内发射的所有导弹。

乌克兰在4月中旬宣布已经收到了第一批美国爱国者防空系统，这是拜登在去年12月乌克兰总统访问华盛顿期间向泽连斯基做出的承诺。

5月初，基辅说首次在基辅上空使用爱国者系统击落了一枚俄罗斯高超音速的Kinjal导弹。

该系统帮助乌克兰军队抵御俄罗斯的攻击，基辅一直保证它将 "防御性地 "使用这些武器，而不是打击俄罗斯领土。

俄罗斯总统普京说，他的军队将找到一种 "解药"，绕过美国这个先进的防御系统，继续打击乌克兰。

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