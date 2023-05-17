俄乌续签黑海运粮协议

运粮协议续签

欧洲 – 土耳其总统埃尔多安17日在播出的电视讲话中表示，俄、乌就恢复黑海港口农产品外运协议再次延长两个月。埃尔多安感谢俄乌双方和联合国秘书长古特雷斯多方做出的努力。美国白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）17日祝贺续签协议，但同时表示，“世界需要确保这条运输将以可持续运行”。美方指责俄罗斯“挟持”黑海粮运途径，它对世界粮食安全至关重要。

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俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）17日表示，我们要帮助有需要的国家。 俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）17日表示，他对续签黑海运粮协议没有失去希望。

俄罗斯和乌克兰于2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。之后，相关方面两次同意延长协议，时间分别为120天和60天，有效期截止至2023年5月18日。

乌克兰副总理 Oleksandr Koubrakov17日在脸书上写道，续签出口协议是好事情，但必须有效地执行协议。

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