俄高超音速导弹遭乌军拦截案 俄罗斯调查导弹科学家叛国罪：吹嘘过头还是泄露机密？

俄罗斯/乌克兰/高超音速

俄罗斯总统普京吹嘘说，俄罗斯是高超音速导弹的全球领导者，该导弹能够以高达 10 马赫（12,250 公里/小时）的速度飞行可以躲避敌人的防空系统。但是周二，乌克兰表示已在一夜之间销毁了六枚高超音速导弹，尽管俄罗斯对此表示异议，但是美国的爱国者导弹防御系统击毁拦截高超音速导弹越来越是事实，至此，乌克兰称拦截至少9枚高超音速导弹。俄罗斯今天指控俄罗斯导弹科学家有叛国罪嫌疑。

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俄罗斯称高超音速导弹科学家面临“非常严重”的叛国指控。据路透社今天引述克里姆林宫周三表示，三名从事高超音速导弹技术研究的俄罗斯学者面临“非常严重的指控”，对他们的叛国罪调查已在俄罗斯科学界引起警觉。

克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫说，他知道有西伯利亚科学家为这些人辩护的一封公开信，但此案是安全部门的事。

在周一发表的这封辩护信中，Anatoly Maslov、Alexander Shiplyuk 和 Valery Zvegintsev 的同事坚称他们清白，并表示这种起诉威胁，会对俄罗斯科学造成严重损害。辩护称，“我们知道他们每个人都是爱国者和体面的人，他们没有能力做调查当局怀疑他们的叛国事情。”

俄罗斯总统普京吹嘘说，俄罗斯是高超音速导弹的全球领导者，能够以高达 10 马赫（12,250 公里/小时）的速度飞行可以躲避敌人的防空系统。多年前的高超音速学术会议通告显示，被捕的科学家经常参加其中。

2012 年，马斯洛夫和希普柳克在法国图尔的一次研讨会上展示了高超音速导弹设计实验的结果。2016 年，这三人都是题为“俄罗斯 ITAM 空气动力学研究高超音速短期设施”一书章节的作者。他们在 ITAM（位于新西伯利亚的 Khristianovich 理论与应用力学研究所）的同事的公开信中说，科学家们在国际论坛上展示的材料已经过反复检查，以确保它们不包含受限保密信息。

公开信称，这个案例表明“任何文章或报告都可能被拿来导致叛国罪的指控”。“在这种情况下，我们不仅担心同事的命运。我们只是不知道如何继续做好我们的工作。”

这封信还引用了另一位西伯利亚科学家德米特里·科尔克(Dmitry Kolker)的案例，他去年因涉嫌叛国罪被捕，尽管他患有晚期胰腺癌，但仍被强迫飞往莫斯科。两天后，这位激光专家 Kolker 去世了。

路透社称，当被问及这封信时，克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“我们确实看到了这种呼吁，但俄罗斯特种部队正在处理此事。他们正在做他们的工作。这些是非常严重的指控。”

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