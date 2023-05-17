巴赫穆特：乌军外围进击 俄军佯攻市内

乌克兰/俄罗斯/巴赫穆特

乌克兰军队再报战绩，攻占俄罗斯军队围打巴赫穆特阵地20多平方公里土地。近期乌军与俄军在当地拉锯战战况，显示乌军摆脱俄罗斯军队与雇佣军瓦格纳联手围打的逆境，转而反击，不仅在市区阵地战有进展，对外围攻占也多次告捷。

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法新社今天引述乌克兰官方消息，乌军在最近几天从俄罗斯军队手中夺回了被摧毁的巴赫穆特镇周围20平方公里的土地，该镇是乌克兰东部领土数月来战斗的中心，遭战争轰炸已被摧毁成焦土，但乌军立誓要将俄军在此置于死地。

乌军在一夜之间拦截了大量俄罗斯导弹。乌克兰并得到了英国的支持，从欧洲盟友那里获得F-16战斗机许诺，这是它几个月来一直要求的西方战斗机，以对抗俄罗斯，但一直未果。唐宁街周二在英国首相苏纳克与荷兰首相马克-吕特在冰岛举行的欧洲委员会峰会上会面后表示，伦敦希望建立一个 "国际联盟"，帮助乌克兰获得F-16战斗机。

法新社说，这些声明是在巴赫穆特战役中乌军告捷时发布的。乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔说："最近几天，我们的部队已经解放了巴赫穆特北部和南部约20平方公里的地区。

然而，乌克兰总统泽连斯基周一强调，这还不是基辅几个月来一直准备的期待已久的反攻，乌克兰军队为此需要更多准备时间。

据甘娜-马里亚尔补充说，俄罗斯军队正在继续向巴赫穆特市内推进，"用大炮完全摧毁了该城镇"。

据瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津在一段录音中证实："今天，瓦格纳的部队前进了200米，占领了11.3万平方米的城区区域。

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