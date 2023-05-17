李辉抵乌克兰多时 还没有见到泽连斯基 下午也许？

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中国派来讨论 "政治解决 "乌克兰遭侵略战争冲突的中国特使李辉周三在基辅可能见到乌克兰总统泽连斯基。一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员告诉法新社，乌克兰总统和李辉之间今天下午有可能进行会晤。泽连斯基则预计这次李辉的访问将让看到中国或利用对俄罗斯的影响力。

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自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰开始以来，与李辉的这次交流将是泽连斯基与中国高级官员之间的第一次对话。泽连斯基鼓励北京对普京施加压力。

据北京方面称，欧亚事务特别代表、前中国驻莫斯科大使李辉预计将在欧洲之行中讨论乌克兰冲突的 "政治解决 "问题，他还将经过波兰、法国、德国和俄罗斯。

法新社说，中国作为莫斯科的亲密伙伴，还从未公开谴责过俄罗斯的侵略战争。

北京在2月提出了一个结束战争的12点计划，西方对此持怀疑态度，中国国家主席习近平在3月访问莫斯科，象征性地支持普京反对西方。

俄罗斯官方的塔斯社周二晚间援引俄罗斯副外长安德烈-鲁登科的话说："本月底，李辉会来找我们。"但他没有给出确切的日期。他说：“我们的想法是中国让这些国家了解中国在乌克兰的解决政策建议，并听取有关对话者的意见和评论。”

法新社说，李辉对基辅的这次访问是在泽连斯基的欧洲之行后进行的，在此期间，乌克兰得到承诺获提供发动重大反攻所需的新武器。泽连斯基报告在几个方面有斩获，包括防空导弹、攻击型无人机、装甲车......。-他并在要求交付西方战斗机方面取得了进展，这是基辅近15个月来的连续要求。

据法国总统马克龙宣布，法国将很快开始培训乌克兰飞行员，英国和荷兰在周二晚上表示，他们希望建立一个 "国际联盟"，向乌克兰军队提供美国F-16战斗机。

除了波兰和斯洛伐克已经提供的苏联米格机之外，也承诺向基辅派遣西方飞机，对乌克兰来说这是一个不可否认的额外支援收获。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被问及西方新的武器交付时说，他可以看到流向乌克兰的武器和弹药正在增加，提供的战术和技术武器的水平也在增高。

李辉与乌克兰接触时，乌克兰在战场上也报告新的战绩，乌克兰周二首次公布最近几天在东部城镇Bakhmut周围取得的成果，乌克兰正在其侧翼推进。

乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔说："在过去的几天里，我们的部队已经解放了巴赫穆特北部和南部约20平方公里的地区"。但这次局部攻势似乎并不是基辅几个月来承诺的大举进攻，泽连斯基最近说他的军队 "需要更多时间"。

俄罗斯则声称在巴赫穆特取得了进一步的进展，在经历了一系列耻辱性的挫折之后，它希望能够征服这个现在被蹂躏的城镇。然而，据观察家们说，这样的占领对战争进程的战略意义不大，特别是如果该城市将被乌克兰军队打开的话。

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