法媒：北约不能再承受乌克兰成员资格问题的失败

乌克兰/北约/俄罗斯

乌克兰遭受俄罗斯侵略战争肆虐超过15个月。乌克兰申请加入欧盟与北约均受制肘，除了机制约束，更有投鼠忌器的担心。乌克兰虽然曾经获得大国轻率的承诺，但安全保证在普京的枪炮下灰飞烟灭，甚至可耻地遭抵赖与否认。评论称，无论接下来乌克兰战争进展如何，乌克兰只要国家存在一天，她的安全保障只有一个前途，那就是加入北约获得真正的保护。为此，世界报撰文称，北约不能再承受乌克兰成员资格问题的失败。

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据世界报称，2008年，在布加勒斯特举行的大西洋联盟峰会以灾难性的妥协告终，决议将乌克兰和格鲁吉亚晾在了一边。

该报认为，在普京的俄罗斯与大西洋联盟国家关系的曲折历史中，有一个插曲作为一个关键时刻现在凸显再现：2008年4月2日至4日在布加勒斯特举行的北约峰会，议程上的一个爆炸性项目垄断了聚集在罗马尼亚首都的领导人的精力：乌克兰和格鲁吉亚的加入北约问题。

在支持两国加入的美国总统布什与反对上述两国加入的德国总理默克尔和法国总统萨科齐之间的荷马史诗般舌战结束后，达成了一个蹩脚的妥协：这两个国家注定要成为北约的成员，但不是那时，而是有一天。究竟是哪一天，日子没有被指明。

15年后，在7月11日和12日在维尔纽斯举行的一次新的峰会上，这个问题又被提了出来，但背景却大不相同。乌克兰和格鲁吉亚不仅都没能加入北约，而且都被俄罗斯入侵了。乌克兰的战争正在肆虐。北约会议当时的主角已经不在，只有普京，他仍在那里，仍在挥军。

布加勒斯特的幽灵笼罩在维尔纽斯峰会上。不可避免地，这个问题困扰着欧洲这一地区的人们：如果乌克兰是北约成员，俄罗斯总统还敢于入侵乌克兰吗？爱沙尼亚总理卡亚-卡拉斯丝毫没有犹豫："征服爱沙尼亚会比进攻乌克兰容易得多。"她在接受《世界报》采访时解释说。如果俄罗斯没有攻击我们，那是因为我们在北约里！

世界报引述爱沙尼亚总理卡亚-卡拉斯强调，乌克兰的成员资格是唯一的和平保证出路。

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