美日加以及欧洲绝大部分国家签约：向俄罗斯索要侵略乌克兰战争赔偿并追责

欧洲委员会/俄罗斯/索赔/追责

欧洲委员会今天在冰岛举行的会议上宣布，世界工业7国集团非欧洲成员国美国、日本、加拿大和几乎所有欧洲国家周三签署了一份俄罗斯入侵乌克兰造成的战争损失登记册，这是要求俄罗斯赔偿和对俄罗斯侵略乌克兰提起诉讼的前奏。

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欧洲委员会该泛欧组织的国家元首和政府首脑峰会上16日宣布，该登记册旨在作为要求莫斯科对成千上万的受害者和数十亿欧元的破坏进行赔偿的第一步。欧洲委员会秘书长马里亚-佩伊西诺维奇-布里奇在峰会第二天说："截至周三上午，我们有大约40个成员国已经签署，还有三大洲的所有世界工业七国集团国家。

法新社说，著名的欧洲人权法院法律机构的负责人说："我们想要建制以受害者为中心的司法。"他称赞这是 "必要和紧迫的第一步"。

追责与索赔的倡议得到了该组织主席国冰岛国的支持，旨在表明 "为乌克兰伸张正义 "正在向前推进，而针对入侵期间犯下的战争罪设立特别法庭的前景仍然遥远。

欧盟也与包括法国在内的大多数成员国一起签署了协议。据欧洲委员会称，一个欧盟成员国保加利亚以及瑞士和安道尔正在敲定协议与本国的内部程序，以签署协议。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周二晚间在峰会开幕式上通过视频会议说：没有正义就没有可靠的和平。

乌克兰是欧洲委员会的成员，在俄罗斯总统普京下令入侵乌克兰后，欧洲委员会于2022年3月将俄罗斯剔除在外。基辅热烈欢迎登记册的建立，该登记册将像国际刑事法院（ICC）一样机构总部设址在海牙（荷兰）。

该登记册时间程序最初设定为三年，用于收集受害者的投诉，并记录任何人员或物质损失。

法新社引述欧洲委员会在一份声明说：“它为俄罗斯侵略受害者的全面国际赔偿机制铺平了道路。”乌克兰

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