乌克兰总统府就李辉斡旋发吹风会消息

乌克兰/中国/李辉

据乌克兰总统府5月18日发布的公告称，应总统泽连斯基指示，乌克兰总统办公厅主任叶尔马克（Andriy Yermak）向中国政府欧亚事务特别代表李辉率领的中国政府代表团介绍了当前乌安全形势。叶尔马克表示，乌克兰对中国参与乌克兰和平方案的实施很感兴趣。乌克兰总统府官方文告没有提及泽连斯基与李辉会见的议题。

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据乌总统府发表的官方新闻稿，叶尔马克感谢中方对乌克兰主权和领土完整的支持。他强调，乌克兰尊重《联合国宪章》规定的其他国家边界不可侵犯性。

叶尔马克强调，“乌克兰为抵御无端入侵我国领土的侵略者，完全在国际法和《联合国宪章》的框架内行事。” 据他介绍，乌克兰寻求建立可持续和公正的和平，恢复乌克兰领土完整，正如“乌克兰和平方案”（Ukrainian Peace Formula）所设想的那样。

叶尔马克和乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）详细介绍了泽连斯基的“和平方案”的10点提议。据叶尔马克说，由于侵略发生在乌克兰领土上，乌克兰的和平计划包含对这场战争带来的所有挑战的全面回答。

叶尔马克指出：“我们对中国参与乌克兰和平方案的实施很感兴趣。”

据乌方介绍，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）、总统办公厅副主任马绍维茨（Roman Mashovets）向中国政府代表团介绍了前线形势、敌方损失和近期俄罗斯对乌民用基础设施的大规模导弹袭击以及他们造成的平民伤亡。

乌克兰议会人权事务专员鲁比内茨（ Dmytro Lubinets）谈到了俄罗斯关押的乌克兰战俘，包括平民和军人。他通报了侵犯平民和军人权利的情况，以及俄罗斯联邦犯下的战争罪行。

乌克兰总统顾问，儿童权利和儿童康复事务专员赫拉西姆丘克（Daria Herasymchuk）特别谈到了俄罗斯入侵者非法带走乌克兰儿童并在俄罗斯强制收养他们的问题。她呼吁国际社会共同努力，让乌克兰的儿童回到他们的家人身边，因为孩子们是每个国家的未来。

负责重建事务的乌克兰副总理、社区、领土与基础设施发展部部长库布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)向中国政府代表团通报了乌克兰及其合作伙伴土耳其和联合国，为继续俄罗斯已尝试扰乱的《黑海谷物倡议》所做的努力。他强调了确保船只沿谷物走廊畅通无阻的重要性，因为这可以保持全球粮食市场的稳定，并降低亚洲和非洲最脆弱国家发生粮食危机的风险。

乌克兰能源部长哈鲁申科（Herman Halushchenko）和乌克兰驻华特命全权大使里亚比金（Pavlo Riabikin）向中国代表介绍了俄罗斯占领扎波罗热核电站的危险性。他们指出，俄罗斯军事装备和士兵在该电站的存在有效地劫持了核电站的工作人员，增加了整个欧洲大陆的核风险，并强调扎波罗热核电站应该按照“乌克兰和平方案”的设想实现非军事化。

乌克兰总统府的新闻稿没有提及泽连斯基与李辉会见的议题。

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