俄罗斯再举导弹无人机群轰 乌军称基本全遭空中击落

俄罗斯/乌克兰/导弹拦截

俄罗斯侵乌军队昨夜今晨再度对乌克兰各地施发导弹与无人机攻击。据乌克兰今天报告，乌军已经击落了一夜之间针对基辅和几个地区的几乎所有俄罗斯导弹。俄罗斯新的袭击是否动用高超音速导弹，没有确切消息证实。

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乌克兰称全部击落俄罗斯昨夜今晨袭击乌克兰多地的导弹。消息并报告在乌克兰南部城市敖德萨被导弹爆炸引起一人死亡。

法新社说，俄罗斯5月以来加大对乌克兰轰炸打击。俄罗斯自本月初以来针对首都的第九轮导弹袭击，正值基辅表示它正在完成将俄罗斯人赶出乌克兰领土的重大攻势的准备工作之际。

在这次最新的夜袭中，乌克兰军队称成功摧毁了33个空中目标，其中包括29枚导弹和4架无人机！乌克兰空军司令米科拉-奥列赫丘克说，俄罗斯发射了30枚导弹。

基辅的民事和军事管理部门说，自5月初以来，俄罗斯的攻击 "在力量、强度和种类方面都是前所未有的"。消息说，俄罗斯战略轰炸机从里海地区发射了巡航导弹，侦察无人机在首都上空飞行。但基辅空域的所有敌方目标都被发现并摧毁。

基辅市市长维塔利-克里琴科说，一家企业在碎片落下后发生火灾，但没有人员伤亡的报道。军队发言人说，在黑海港口敖德萨，一个工业场所遭到袭击，有一人死亡，两人受伤。军队还报告了在该国中部文尼察地区的 "巡航导弹 "袭击，当地媒体报告了在再往西约100公里的赫梅利尼茨基发生的爆炸。

俄罗斯指控乌克兰制造破坏。据俄罗斯当局称，一列运载粮食的货物列车在俄罗斯早前吞并的克里米亚出轨，但没有造成任何伤亡。当地铁路部门在一份声明中说，这一事件是 "第三方 "的行为造成的，这种委婉的说法似乎指的是破坏行为，这一指控说法在5月初与乌克兰接壤的俄罗斯地区的脱轨事件中也使用过。一位俄罗斯议会官员还提到了一个爆炸装置的爆炸。

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