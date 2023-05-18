教皇方济各也欲派特使斡旋乌克兰遭侵战争？

梵蒂冈/乌克兰/方济各

天主教网站周四报道，教皇弗朗西斯希望派遣个人和平特使到乌克兰总统和俄罗斯总统那里，试图促成战争停火。梵蒂冈此前没有说过有什么斡旋的具体计划。

广告 继续浏览后续

最新的消息称，罗马天主教皇希望派遣和平特使前往莫斯科基辅。路透社今天引述专门研究梵蒂冈新闻并拥有良好记录的 Il Sismografo 表示，这是弗朗西斯上个月从匈牙利返回时隐晦谈到的“使命” 。

据梵蒂冈新闻网站称，博洛尼亚红衣主教马泰奥·祖皮计划前往基辅与乌克兰总统泽连斯基会谈，梵蒂冈东方教会部门负责人克劳迪奥·古格罗蒂大主教则前往莫斯科与俄罗斯总统普京会面。

消息说，两位总统都同意会见教皇特使，但没有援引消息来源或提供细节。

梵蒂冈发言人马泰奥布鲁尼表示，他对这该消息没有评论，但向记者指出梵蒂冈国务卿红衣主教彼得罗帕罗林最近的评论，“现在是主动在乌克兰创造公正和平的时刻”。

路透社说，如果派遣特使，这将与已故教皇约翰保罗二世的姿态相同，他曾在 2003 年派遣高级代表前往华盛顿和巴格达，试图阻止伊拉克战争的爆发，但没有成功。

乌克兰总统泽连斯基上周六在梵蒂冈会见了教皇弗朗西斯，但在事后的评论中，他似乎淡化了教皇调解的可能性。泽连斯基在意大利电视台上说，“尽管尊重尊者，我们不需要调解人，我们需要公正的和平......普京只会杀人。我们不需要与他进行调解。”

4 月 30 日，方济各从匈牙利旅行回来，就梵蒂冈参与试图结束战争的使命发表了一个微妙但令人费解的评论。他对记者说：“现在有一项任务正在进行中，但还没有公开。公开时，我会透露。” 基辅和莫斯科当时都表示对此一无所知。

但梵蒂冈在泽连斯基访问当天发表的声明没有提及任何此类任务，泽连斯基说他要求教皇支持基辅自己的和平计划，该计划要求恢复乌克兰的领土完整、俄罗斯军队撤离和停止敌对行动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅