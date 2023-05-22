克宫：普京收到乌“破坏组织”试图闯入俄罗斯的报告

俄罗斯/政治/乌克兰

据路透社援引乌克兰Hromadske电视台报导，乌克兰国防部情报总局5月22日将俄罗斯靠近乌克兰边境的别尔哥罗德地区的一次武装行动，归咎于两个准军事团体的“有反对意识的俄罗斯公民”。别尔哥罗德州州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）称，一个乌军的“破坏小组”进入了与乌克兰接壤的格雷沃隆区的俄罗斯领土。据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，俄国防部、联邦安全局（FSB）和边防军已向总统普京报告了“乌克兰破坏分子”试图闯入别尔哥罗德地区的情况。

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乌克兰Hromadske电视台援引乌克兰国防情报总局发言人尤索夫（Andriy Yusov）的话说，“自由俄罗斯”军团和俄罗斯志愿军团对入侵负责。该报道没有明确说明他是否为这一说法提供了任何证据。尤索夫说：“这些事件的责任是由（俄罗斯）公民承担的，特别是俄罗斯志愿军团和‘自由俄罗斯’军团”。

尤索夫说：“我想我们都只能欢迎有反对意见的俄罗斯公民的果断行动，他们已经准备好对（总统）弗拉基米尔·普京的犯罪政权进行武装斗争。” 尤索夫说，别尔哥罗德行动将建立一个“安全区”，以保护乌克兰人免受俄罗斯的跨境攻击。

当天早些时候，俄罗斯志愿军团声称其成员在与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州开展了战斗行动。该组织在周一发布了一段视频，声称展示了他们在该地区以及俄罗斯布良斯克州的活动。“自由俄罗斯”军团在社交媒体电报平台上声称，该组织的成员正在“返回家园”，并敦促俄公民不要抵制他们的到来。后来，该组织报告说，他们占领了科津卡（Kozinka）村，并开始进攻别尔哥罗德地区的格雷沃隆镇（Graivoron）。

俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫声称，他所在地区的几个定居点遭到袭击，后来又说，据称一个乌克兰破坏-侦察小组进入了格雷沃隆。塔斯社援引克里姆林宫发言人佩斯科夫的话说，普京已经被告知这一事件。佩斯科夫补充称，“目前正在开展工作，将破坏者赶出俄罗斯并消灭该组织。在当地有足够的部队和装备来做这件事。”

佩斯科夫声称，基辅正试图转移人们对巴赫穆特地区事态发展的注意力。佩斯科夫说：“我们完全理解，这种颠覆性活动的目的是转移人们对巴赫穆特地区的注意力，减少乌克兰失去阿尔乔莫夫斯克（巴赫穆特）的政治影响。”

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