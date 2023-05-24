中俄关系：习近平诺给坚定支持时 普京定罪高超音速导弹专家是中国间谍

中国/俄罗斯/高超音速。间谍

中国高规格接待俄罗斯总理访华，中国国家主席习近平表示坚定支持俄罗斯核心利益之际，俄罗斯一家顶级科学研究所所长与另外两名高超音速导弹技术专家因涉嫌叛国罪被捕，被控向中国泄露机密。此前该案爆发时已有消息指涉案俄罗斯科学家被指控为中国间谍。乌克兰近期打下多枚设计为不可能在空中被拦截摧毁的俄罗斯高超音速导弹。

广告 继续浏览后续

据路透社今天称独家报道：俄罗斯高超音速科学家被控向中国泄露机密。两位知情人士告诉路透社，西伯利亚克里斯蒂安诺维奇理论与应用力学研究所 (ITAM) 所长亚历山大·希普卢克 (Alexander Shiplyuk) 涉嫌在 2017 年中国的一次科学会议上交出机密材料。

据知情人士透露，这位 56 岁的科学家坚称自己是清白的，并坚称所涉信息没有保密要求，可以在网上免费获取。路透社为了保护知情人士的安全而选择不具名。其中一位知情人士说，“他确信这些信息不是秘密的，而且他自己是清白的。”

去年 8 月被捕的 ITAM 主任所受指控的性质此前未见报道。与中国的联系将使 Shiplyuk 成为近年来因涉嫌向北京泄露机密而被捕的一系列俄罗斯科学家中的最新一例。

当被问及 ITAM 专家面临的指控以及之前与中国有关的叛国案件时，克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫表示，安全部门正在密切关注可能与“叛国”有关的案件。发言人称，“这是一项非常重要的工作。”他补称，“调查一直在进行，在这里几乎不可能谈论调查任何一种趋势。”

中国外交部在被问及北京针对俄罗斯科学家获取敏感研究的指控时表示，中俄关系建立在“不结盟、不对抗、不针对第三方”的基础上。中国官方回应说：“这与一些军事和情报联盟基于冷战思维拼凑起来的东西有着根本的不同。”

普京一再表示，俄罗斯在高超音速导弹方面处于世界领先地位，这种尖端武器能够以高达 10 倍音速的速度运载有效载荷，从而穿透防空系统。

ITAM 案件，以及之前因叛国罪被捕，表明莫斯科对失去任何技术优势保持警惕，包括对中国，但自 15 个月前入侵乌克兰以来，莫斯科越来越依赖中国盟友提供政治和贸易支持。

去年，激光专家德米特里·科尔克 (Dmitry Kolker)在西伯利亚因叛国罪被捕，但两天后死于癌症。他的律师亚历山大·费杜洛夫 (Alexander Fedulov) 上周告诉路透社，科尔克被指控向中国泄露机密，这位科学家的家人否认了这一指控。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社当时报道，来自西伯利亚城市托木斯克的科学家亚历山大·卢卡宁 (Alexander Lukanin) 因涉嫌向北京泄露技术机密而于 2020 年被捕。去年，他被判处七年半监禁。塔斯社当时表示，位于圣彼得堡的北极科学院院长瓦列里·米特科 (Valery Mitko) 也被指控在 2020 年向中国泄露机密，他曾定期前往中国讲学。两年后，他在软禁期间去世，享年 81 岁。

路透社说，在乌克兰战争的背景下，俄罗斯议会上个月投票决定将叛国罪的最高刑罚从20年提高到无期徒刑。周二，俄罗斯议会下院安全委员会主席支持一项收紧获取国家机密的法律草案，称 48 名俄罗斯人在 2017 年至 2022 年间被判叛国罪。

Shiplyuk 和他的两个 ITAM 同事，Anatoly Maslov和 Valery Zvegintsev，面临的案件是绝密的，将秘密审理。去年 6 月被捕的三人中第一个被捕的马斯洛夫案原定于今天在圣彼得堡举行听证会。

Zvegintsev 上个月被拘留。上周，对这三位科学家的调查成为世界头条新闻，当时他们在 ITAM 的同事签署了一封支持他们的公开信，抱怨说如果科学家冒着因撰写文章或在国际会议上做报告而被逮捕的风险，他们就不可能完成他们的工作.这封信驳斥了这三人可能泄露机密的想法，称他们发表或提交的所有材料都经过严格检查，以确保它们不属于机密。

克里姆林宫发言人佩斯科夫上周在被记者问及这封公开信时说：“我们确实看到了这种呼吁，但俄罗斯特种部队正在努力解决这个问题。他们正在做他们的工作。这些是非常严重的指控。”

位于新西伯利亚市附近的 Academgorodok 科学园区的 ITAM 在其网站上表示，它已注册为俄罗斯军工联合体的一部分。根据概述其工作的 2020 年在线文件，该研究所拥有广泛的国际联系，包括与世界各地的公司、大学和研究中心的联系。

列出的机构包括中国空气动力研究与发展中心 (CARDC)，其网站上有几篇帖子庆祝与战斗机和高超音速导弹相关的实验性突破。CARDC 网站中心主任命名为音译为王迅年。根据中国地方政府的两个官方网站，王迅年是中国人民解放军 (PLA) 的一名少将。

路透社对公开的中国学术论文的审查显示，该中心的研究人员近年来与在解放军直属机构工作的同事共同撰写了数十篇文章。

路透社采访了两位美国科学家，其中一位认识马斯洛夫，另一位认识希普柳克。他们说，该俄罗斯学者是真正的学者，尽管他们的研究领域因军事应用而较为敏感。

马里兰大学航空航天工程教授斯图尔特·劳伦斯 (Stuart Laurence) 说，他曾两次见过 Shiplyuk，包括 2012 年在法国图尔 (Tours) 举行的一次会议上，俄罗斯科学家在会上向 Maslov 展示了一篇论文。他说，“看到他被捕，我感到震惊和恐惧，”劳伦斯说，他最后一次与 Shiplyuk 交换电子邮件是在 2021 年 1 月。“他在他的领域非常受人尊敬。”

兰德公司高级航空航天工程师乔治·纳库兹表示，过去几年，中国在高超音速技术方面“一直在追赶”美国和俄罗斯。他强调，这三名被捕的俄罗斯人只参与了制造高超音速导弹所需工作的其中一个要素，这一过程还包括传感器、导航系统和推进装置的集成。研发高超音速导弹，“是一条漫长的道路。仅仅进行基础研究并不能为你提供导弹。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅