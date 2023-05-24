俄边境城市再遭夜间袭击 此次是无人机群袭

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区官方报告昨夜今晨遭到大量无人机袭击。官方报告袭击破坏该地区的车辆、房屋和公共建筑，但没有造成任何人员死亡。别尔哥罗德地区此前已经遭到身份不明的武装团队的袭击。一支称反普京的俄罗斯人武装力量宣称对武装袭击该边境城市负责。

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据法新社今天报道称，因最近自乌克兰武装团体入境袭击而受到震动的俄罗斯别尔哥罗德地区的州长说，星期二夜晚有大量无人机飞来袭击。

该官员称，这个夜晚并不平静。有许多无人机袭击。防空部队解决了其中的许多问题。这些袭击破坏了该地区的车辆、房屋和公共建筑，但没有造成任何人员伤亡。

据该州州长维亚切斯拉夫-格拉德科夫说，在格拉沃隆区，一条天然气管道被击中，引发小型火灾。"他还说，当局正在现场，事件的原因正在确定。

据官员报告说，在袭击事件中受伤的9名平民仍在医院，其中3人在重症监护室。他说，因袭击而紧急逃离格拉沃隆区的550多名平民目前在临时住宿中心。

周二，俄罗斯军队说它已经用空军和大炮粉碎了前一天袭击该地区的武装团体，这是自冲突开始以来对俄罗斯领土最引人注目的入侵袭击。据俄罗斯当局称，在被袭击的地区之一的科津卡村，有一名平民被杀，一名妇女在撤离时死于心脏衰竭。

这次入侵袭击是由据信是在乌克兰的俄罗斯武装团体声称组织的，他们公开宣称要推翻俄罗斯总统普京。

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