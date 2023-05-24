乌克兰战争周年

欧洲 – 北约国家元首和政府首脑会议将于2023 年7 月11 日至12 日在立陶宛首都维尔纽斯举行。来访法国的立陶宛总统瑙塞达（Gitanas NAUSEDA）24日表示，民主国国家必须保持团结。他还表示，站在正确历史一边是非常重要的，不容许妥协或灰色地带的存在。

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立陶宛总统还表示，乌克兰战争是“极权主义与民主之间的斗争，我们相信，通过坚定不移以及团结一致，我们将赢得这场战争。他还比喻说，白的就是白的；黑的就是黑的，不能淡白或浅灰之说。

法国总统马克龙此前表示的不要"羞辱俄罗斯"引发部分国家的不满。当然马克龙也表示过，法国对立陶宛和整个波罗的海地区的安全与稳定坚定的承诺”。

去年10月，法国决定在北约框架内加大在罗马尼亚的军力，部署一个“步战车”连和一个“勒克莱尔”坦克连。此举的目的是要“提升欧洲东翼的防御力量，主要是考虑到北约东翼的态势和乌克兰冲突的强度”。

法国是北约在罗马尼亚一项任务的执行国家，目前在当地有350名官兵，任务部队中也有比利时人和荷兰人。法国打算在11月份将官兵人数翻倍，同时增派步战车和坦克。

法国将于 6 月 19 日在布尔热航展上组织空中和反导弹防御会议，这对乌克兰战争前景至关重要，值得关注的是，法国总统马克龙许诺将培训乌克兰飞行员将在何时兑现。

立陶宛总统还呼吁北约成员国毫不拖延地把国防预算提升到相当于其国内生产总值 2% 。

他还强调，由马克龙总统发起、下一次峰会将于 6 月 1 日在摩尔多瓦基希讷乌（Chisinau）举行的欧洲政治共同体不应成为乌克兰和摩尔多瓦加入欧盟的替代方案。

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